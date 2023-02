L’OAR Gràcia Sabadell afronta un doble duel apassionant al seu pavelló

El pavelló del carrer Boccaccio tornarà a ser escenari aquest dissabte, en sessió contínua, de dos dels partits més atractius de la jornada a 1a Nacional i a Plata Femenina. A les 18 hores, l’OAR Gràcia masculí rebrà el Sant Cugat per veure’s les cares en un enfrontament que segurament evocarà el de la temporada passada en què es van jugar l’accés a fases. El d’aquesta tarda encara no serà decisiu al respecte, però pot tenir gran transcendència en funció del resultat. Qui més hi té a perdre és el conjunt verd-i-blanc ja que el Sant Cugat li porta 2 punts d’avantatge, que serien 4 en cas de victòria visitant amb l’afegit que els santcugatencs gaudirien de la diferència de gols favorable i que tenen un partit pendent.

Per tant, tot el que no sigui guanyar significaria un retrocés en les aspiracions del Gràcia. Crucial, doncs, que els punts es quedin a casa perquè l’equip dirigit per Pere Ayats no perdi de vista l’objectiu. No menys importants per al Sant Cugat ja que li permetrien eliminar gairebé un dels seus perseguidors i aferrar-se a la segona posició. Ingredients no en falten per esperar que la confrontació sigui d’alló més emocionant, que les aficions estiguin preparades per viure un gran espectacle d’handbol i, potser, perquè el cor bategui amb més rapidesa del que és habitual.

Que tots dos equips vinguin de superar rivals directes (Esplugues i Salle Montcada) per notable diferència, amb especial protagonisme de les línies defensives, els ha aportat una bona dosi de moral per encarar els 60 minuts de joc amb confiança. Tot fa pensar que la intensitat actuarà al límit, que el partit pot ser igualat i que els detalls hi poden tenir molt a veure en el marcador definitiu.

Vaillo: “Volem continuar molt vius”

Un dels jugadors més carismàtics del conjunt gracienc, Quim Vaillo, admet que es tracta gairebé d’una final: “És un partit clau, capital. Si no guanyem, les opcions de disputar la fase d’ascens es complicarien moltíssim. Fins i tot hem de ser ambiciosos i intentar superar l’average particular”. Considera el Sant Cugat un “gran equip, que s’ha reforçat molt bé aquesta temporada. Això el converteix en un clar candidat juntament amb el Granollers, però nosaltres estem molt vius i volem continuar així. Lluitarem amb tot”.

Les claus, per a ell, són molt clares: “Hem de reivindicar la nostra figura i la filosofia que ens ha portat a tornar a guanyar i accedir a una fase d’ascens l’any passat. O sigui, transicions ràpides, córrer i sortir al contracop, sense oblidar la solidesa defensiva”. També recorda que la temporada passada va ser clau precisament la victòria a la pista del Sant Cugat per disputar a Eibar la fase d’ascens. “Pot ser un partit molt maco, un gran espectacle, i animo a tots als aficionats d’handbol a venir al pavelló”.

Femení: contra el líder Mislata

A continuació (20h) les jugadores de l’OAR Gràcia i del Mislata ocuparan el parquet del pavelló amb afany de victória i les conseqüències del resultat que es produeixi ben memoritzades. També, en aquest cas, el conjunt gracienc seria el més damnificat si el Mislata aconsegueix els 2 punts. Amb ells eixamplaria a 5 el marge que els separa i deixaria el Gràcia sota l’amenaça del Sant Vicenç que, de guanyar a Onda, s’acostaria a les gracienques a la classificació i els podria posar molta pressió en els sis partits restants.

El Gràcia no contempla aquest panorama sinó que pensa en positiu, que no és altra cosa que repetir l’èxit de la primera volta quan va acabar amb la imbatibilitat del Mislata a domicili. Haurà de fer una actuació completa com allà per doblegar la resistència d’un rival que, d’alehores només ha cedit un empat a Mataró. Per actuació completa s’entén, entre d’altres aspectes, haver de superar la línia defensiva més ferma del grup amb una mitjana de 22 gols encaixats per partit. El Gràcia ha de fer valer que és el máxim golejador, i demostrar-ho, si vol trencar per segona vegada la ratxa del líder valencià.