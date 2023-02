Nova convocatòria per accedir a horts municipals

Sabadell és una ciutat de camps i terres de conreu. Casos com el del Jesús, de 91 anys, són habituals entre els veïns. Persones apassionades de l’agricultura que integren a la seva rutina diària la “visita al tros” per veure com creixen llegums, hortalisses, fruites i verdures fins a poder recollir els fruits. En el seu cas, però, després de més de cinc dècades al camp, les obres del Portal Sud l’obligaran a abandonar la parcel·la, actualment de propietat municipal. La història d’aquest ancià arribat a Sabadell el 1932, però, posa sobre la taula el paper de les institucions per obrir la porta del camp a tothom.

I és que més enllà de la burocràcia, les parcel·les de conreu donen identitat i valor als indrets on veïns i visitants hi poden trobar terra llaurada. Fruit del seu valor local, l’Ajuntament ha potenciat en els últims anys la gestió dels horts municipals com una activitat que no va únicament lligada a la propietat privada, sinó que és accessible també per a aquells ciutadans que ho desitgin.

En els pròxims mesos, el consistori té previst obrir una nova convocatòria per a una desena de parcel·les a l’horta d’en Romau, a Torre-romeu. La ciutadania es podrà presentar per accedir a un espai de conreu mitjançant inscripcions que es facilitaran pròximament a la seu electrònica de tràmits de l’Ajuntament.

Més d’una trentena d’horts cedits

L’horta d’en Romau està situada al marge esquerre del riu Ripoll, al costat de la ronda de l’Ebre. La finca municipal s’emplaça a la part final d’aquesta horta i compta amb una superfície d’uns 10.000 metres quadrats, que es divideix en zones diferents.

Aquest, però, no és l’únic terreny destinat a aquesta iniciativa. Actualment, segons fonts municipals, hi ha 31 horts cedits i s’està en fase final d’adjudicació de 30 parcel·les més, en les properes setmanes, a Can Bages, en una convocatòria que ja està tancada.

Abans, previsiblement al llarg d’aquesta primavera, s’iniciarà també la convocatòria de vuit parcel·les a Can Roqueta, en aquest cas destinada únicament a les entitats de la ciutat.

Reaccions al cas del Jesús

La història del Jesús ha provocat una allau de comentaris a les xarxes socials. La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, Mar Molina, es va pronunciar divendres sobre el cas: “malauradament, està ocupant un terreny que no és de la seva propietat. I per aquest motiu ho haurà de deixar quan iniciïn les obres”, va expressar, remarcant que els horts de l’Ajuntament s’adjudiquen per sorteig. “Ens sap greu, però no podem fer excepcions, ja que hem de seguir la normativa”, va concloure Molina després que alguns usuaris demanessin que el consistori facilités un nou hort específicament per al Jesús.