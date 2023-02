‘El so de la música’ transporta el Sant Vicenç als Alps austríacs

‘Somriures i llàgrimes‘ és una pel·lícula estatunidenca molt coneguda. Feta com un musical va triomfar als anys 60 i encara ho fa amb múltiples adaptacions. D’aquí sorgeix la feta al Teatre Sant Vicenç. Dirigida per Antoni Garcia, Anna Rocamora i Anna López i titulada ‘El so de la música‘ aquesta versió ens transporta als Alps austríacs des de la butaca del teatre.

‘El so de la música’ és una obra que cuida molt bé els detalls. Des del principi la sala s’ambienta amb un gran ambient tirolès gràcies a diversos actors que ocupen la sala, vestits amb roba típica de la zona. També ajuden els decorats, amb un paisatge bucòlic que transporta als Alps. La resta d’escenes també compten amb una decoració molt immersiva, variant i adaptant molt bé cada espai que busca representar.

Com dèiem, l’obra és una adaptació. Amb música, balls i un toc d’humor ens explica la història de la Maria. Una novícia una mica sapastra que vol encaixar a una abadia, però no se’n surt. Per aquest motiu l’envien a prop de Salzburg a fer d’institutriu. Aquest és el punt de partida d’un espectacle divertit i entretingut que ha fet gaudir al públic del Sant Vicenç d’allò més.