Jorge Runnacles: Gastronomia argentina per complaure tots els paladars

Jorge Runnacles va néixer entre fogons i durant tota la vida ha intentat complaure els paladars més exigents. Ara fa 20 anys es va traslladar d’Argentina a Barcelona, on va obrir un bar de copes, que al cap d’uns anys es convertiria en un restaurant de gastronomia argentina, que encara funciona en l’actualitat. En aquesta aventura emprenedora sempre ha anat acompanyat del seu soci, Pablo Antico, qui és amic de la infància. Tots dos han aconseguit que el seu establiment de Barcelona sigui, segons la revista especialitzada TimeOut, un dels millors restaurants de la capital catalana.

Lluny de conformar-se, Runnacles va decidir obrir fa només un any i mig un altre restaurant, sota el nom de Sifó. I aquest cop va escollir Sabadell, una ciutat que no coneixia gaire en aquell moment, però que considerava que tenia “potencial”. “El temps m’ha donat la raó”, diu. La ubicació que va escollir per l’establiment, però, no va ser gaire habitual: va obrir-lo en una nau on es practica pàdel, l’Indoor Pàdel Sabadell. “El propietari del negoci, Nicolás Garrido, que també és argentí, ens va oferir la possibilitat. Primer vam dir que no, perquè la pandèmia era molt recent, però al final vam decidir tirar-nos a la piscina. Estem molt contents, la rebuda ha estat molt bona”, apunta el Jorge.

Els inicis no van ser fàcils

Els inicis, però, no van ser fàcils, ja que al d’estar presents en una nau on es juga a pàdel, les dinàmiques són molt diferents de les usuals. “Cada hora i mitja venen gairebé 40 jugadors a menjar alguna cosa. Això, evidentment, obliga a modificar la teva rutina de treball i s’ha de tenir molt clar què oferir”, detalla Runnacles. El restaurant aposta majoritàriament per una àmplia gamma d’entrepans i, sobretot, per una especialitat argentina, la milanesa napolitana. La carta és força àmplia i els comensals poden quedar-se també a dinar o a sopar.

Ara, Runnacles assegura que ja tenen les noves dinàmiques “molt més per mà”. “La nostra intenció és continuar aquí i anar millorant la carta perquè vingui més gent”, afegeix. El cuiner argentí, que va començar a l’ofici amb només 14 anys, també va organitzar fa uns anys càterings per macroesdeveniments, com ara el Primavera Sound. Runnacles també va treballar en restaurants d’alta cuina com El Bulli.