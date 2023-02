Sabadell acull una nova edició de les Jornades d’Intel·ligència Emocional

Es tracta del major esdeveniment de criança respectuosa, aferrament i educació emocional fet fins ara al Vallès Occidental. Les Jornades d’Intel·ligència Emocional aterraran aquest proper 25 de febrer a Sabadell per a posar damunt de la taula la importància del benestar emocional i mental amb l’objectiu de reivindicar els beneficis que comporta el treball les competències emocionals de forma psicoeducativa a totes les etapes de la vida. L’acte se celebrarà aquest dissabte a l’auditori del Casal Pere Quart de Sabadell a les 11 h i tindrà una durada de dues hores. Enguany, és la segona edició de les jornades, després que l’any 2019 s’organitzessin les primeres a l’espai Velòdrom amb un èxit aclaparador d’assistència. Aquest any les ponències aniran a càrrec de Paola Roig (psicòloga perinatal, escriptora i assessora de criança) i Rafa Guerrero (psicòleg i escriptor), considerat una de les majors personalitats en el camp que tracten les jornades.

Qui ho organitza?

L’acte l’organitza el centre de psicologia i intel·ligència emocional sabadellenc La Fita Psicologia (carrer de Vallès), en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell. Els responsables de l’organització apunten que “aquests actes són fonamentals per acostar les eines de consciència i regulació emocional a la societat vallesana”.

La Fita promou un projecte que s’emmarca dins de la psicologia de la salut i l’educació per donar resposta “a l’increment dels problemes de salut mental i els trastorns de caràcter afectiu, que no s’estan atenent com cal”. En el seu cas, s’especialitzen en l’educació de les etapes primerenques (dels 4 als 12 anys), tot i que també fan formacions a mares, pares, professorat i diferents professionals per a fomentar un aferrament segur, per a desenvolupar l’autoestima, per ajudar a acompanyar la frustració o les pors, o per acompanyar l’ús de pantalles, per exemple.