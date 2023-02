Descoberta inèdita al carrer de Sant Pere: “Són els primers que localitzem a Sabadell”

Les prospeccions arqueològiques, ja finalitzades al solar dels habitatges 26-28-30, del carrer de Sant Pere han permès descobrir un complex de quatre grans dipòsits d’olis minerals del segle XIX, que servien a la indústria tèxtil de Sabadell: “En totes les excavacions urbanes que s’han fet a la ciutat en els darrers trenta anys, mai n’havia aparegut cap”, explica l’arqueòleg sabadellenc, Jordi Roig, d’Arrago SL, encarregat de les excavacions.

Aquests quatre dipòsits, construïts a partir del 1840, un cop edificats els tres habitatges i sense figurar-hi al registre d’obres, van ser propietat de Josep Romeu Brujas, propietari d’una botiga d’olis minerals que va estar en funcionament des del 1886 fins al 1905, segons l’estudi fet per Maria Carme Carmona i Carles Carbonell, de Dracma Arqueologia, encarregats de l’estudi històric patrimonial, emmarcat Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS). En aquest estudi també es detalla que a partir del 1913, tot i la mort de Josep Romeu Brujas, el negoci de la venda i distribució d’olis vegetals continuaria, fins a la meitat del segle XX: “Ramon Tassies i Joan Tassies van continuar el negoci. Aquest oli servia sobretot per untar màquines, perquè els engranatges funcionessin, encara que també es podia fer servir com a combustible”, detalla Genís Ribé, tècnic del Museu d’Història de Sabadell.

Ceràmica de Triana

A diferència del què va succeir mesos enrere, uns quants metres més avall, direcció la Rambla, on sí que es van trobar restes prehistòriques, aquí la singularitat d’aquesta troballa del segle XIX ha estat per l’ús d’uns dipòsits, de tres metres de fondària “compartimentats i d’on era distribuït cap a les fàbriques tèxtils”, que tenien uns gibrells vinguts de Sevilla: “La seva decoració era de flors, i encara que aquesta no era la seva naturalesa, van ser aprofitats com a receptable d’aquests dipòsits”, detalla Roig. Sobre la seva ubicació, en un carrer Sant Pere que tot just començava a urbanitzar-se, amb els primers habitatges, Roig explica que “tampoc s’hi ha aprofundit, però era un bon punt d’accés dels carros per carregar i distribuir”.

Familiar de Fidela Renom

Josep Romeu Brujas (Sabadell, 1831-1913) va ser un comerciant dedicat a la venda d’olis minerals i fundador del Centre Espiritista de Sabadell. Romeu, familiar de Fidela Romeu –tiet de la parella de la primera regidora de l’Ajuntament de Sabadell– “té un mausoleu funerari al cementiri vell de Sant Nicolau, amb un obelisc coronat amb una estrella de cinc puntes, símbol de la maçoneria”, explica Genís Ribé, mentre afegeix que “Romeu era espiritista, gent del món alternatiu del catolicisme que imperava en aquella època”.