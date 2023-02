Moda, fotografia i la dona en l’art: nova temporada als museus de Sabadell

Els museus municipals enceten la nova temporada amb una dotzena d’exposicions i diverses activitats per apropar l’art i la història de Sabadell a tota la ciutadania. L’agenda dels museus aplega temes molt diversos, entre els quals destaquen els espais dedicats a la fotografia, la moda, la dona en l’art i les arts visuals contemporànies. Pel que fa a l’Arxiu Històric, aquesta temporada iniciarà la intervenció arxivística dels fons del Diari de Sabadell.

L’Ajuntament va adquirir l’arxiu de Diari de Sabadell després del tancament de l’empresa Vallesana de Publicaciones S.A el 2018. El fons està format per aproximadament 300.000 fotografies en paper i 500.000 imatges digitals.

La col·laboració, d’altra banda, entre els dos museus i l’arxiu permetrà que al setembre s’estreni Sabadell davant la càmera, un projecte sobre la història de la fotografia a la ciutat des dels seus orígens fins a l’esclat de la Guerra Civil. Són peces que, a més del seu component testimonial del moment històric, tenen una qualitat artística destacable. El matí de dimecres, a la presentació de la programació, la directora del Museu d’Art, Engràcia Torrella, i el director del Museu d’Història, Joan Comasòlivas, han coincidit a l’hora de remarcar l’aliança per presentar “una recerca inèdita”.

Al seu torn, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat que “a banda de les exposicions, els museus també organitzen activitats paral·leles vinculades a les mostres” i que “gran part d’aquestes activitats s’organitzen amb sinergies amb els artistes, les entitats i la comunitat educativa, i també fent xarxa amb altres institucions nacionals i internacionals”.

El fons propi del MHS pren força

Aquesta temporada el Museu d’Història de Sabadell (MHS) mostrarà peces inèdites del seu fons, entre les quals destaquen els vestits creats per modistes sabadellenques des de finals del segle XIX. La mostra Vestits de dona, modistes de Sabadell és un homenatge cap a elles i s’estrenarà el 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

També al març, el MHS inaugurarà l’exposició L’Escola del Bosc a Can Rull, que aprofundeix en l’obra educativa del govern municipal de la Segona República a Sabadell, amb l’exemple de la construcció d’aquesta antiga escola. Una altra de les apostes del MHS és l’exposició “A la vora del foc”, que s’estrenarà al setembre en el marc de la Festa Major. La mostra posarà en valor diversos objectes del fons local que tenen relació amb el foc i el seu paper en el desenvolupament de la humanitat.

Difusió del patrimoni artístic al MAS

Per la seva banda, el Museu d’Art de Sabadell (MAS) seguirà prioritzant l’estudi i la divulgació de l’art sabadellenc amb exposicions com Restitució, un diàleg intergeneracional entre Marià Burguès i Roc Parés, produïda en col·laboració amb La Pahisa del Marquet, entre d’altres; Art i paraula, que compta amb la col·laboració de Papers de Versàlia, s’inaugurarà al març i se centra en la poesia com a generadora d’imatges i sensacions; Geòrgia i altres qüestions, al maig, un vídeo documental produït pel sabadellenc Xavi Ristol que ha estat adquirit recentment per a la col·lecció del Museu; i De l’objecte al paisatge i el temps, de Guillem Celada, premi Sabadell Obert 2022 del certamen Art Emergent. Aquesta última es podrà veure a partir de l’octubre.

Per continuar donant visibilitat i protagonisme a la perspectiva de gènere i a la diversitat en els discursos, el MAS ha programat dues exposicions temporals. Així, el 8 de març s’estrenarà Dones de galeria, una mostra dedicada a les dones sabadellenques que van ser representades artísticament. I també al març, De l’oblit a la revolta. Deesses invisibles, un projecte que mostra el treball de cinc dones del segle XX: Mercè Gallén, Elena Jaumandreu, Maria Lluïsa Malibran, Magdalena Mañosa i Maria Josefa González Montalbán.

Finalment, també destaca la publicació del catàleg en digital de l’exposició La impremta Sallent, de Sabadell Dietari imprès d’una ciutat, a càrrec de Ricard Mas, i l’edició en paper de Els cercles sabadellencs de Feliu Elias, a càrrec de Mariona Seguranyes.

Nous fons documentals a l’AHS

Aquest any, l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS) iniciarà el tractament arxivístic del fons personal del fotògraf Antoni Carbonell Busom. El fons d’Antoni Carbonell està format per unes 60.000 imatges des de la dècada de 1950 fins a l’actualitat que mostren la seva passió per la natura i l’excursionisme, però també el seu interès per la transformació urbana i el patrimoni de la ciutat.

Finalment, durant el primer semestre d’aquest any, es presentarà el número 40 de la revista Arraona, coeditada per l’AHS i els museus. Aquesta edició ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Bosch i Cardallach i inclourà un dossier dedicat a la Grip de 1918 al Vallès.