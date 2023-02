Els veïns posen bona nota al servei que presta TUS

Els viatges en autobús premen l’accelerador el 2022. L’ús del transport públic a Sabadell creix un 16% en un any: es van fer 12,3 milions de viatges en Transports Urbans de Sabadell (TUS). Una xifra que ja s’apropa a les dades d’abans de la pandèmia, després de la caiguda lliure d’usuaris durant l’any 2020. A més, el servei que presta TUS està molt ben valorat entre els seus usuaris, segons una enquesta interna de la cooperativa.



Kenia: “És molt correcte; no hi tinc res a dir”

La Kenia, veïna del barri de Les Termes, n’és una de les usuàries satisfetes: “Acostumo a agafar la línia L55 i considero que el servei de TUS és molt més que correcte; no tinc res a dir”, apunta.

Carla: “Sovint els autobusos són impuntuals i arribo tard a l’institut”

“Les freqüències de pas s’haurien de reforçar”. Tot i que la majoria d’usuaris valoren positivament el servei que presta TUS, també n’hi ha que consideren que pot millorar. És el cas de la Carla, que agafa l’autobús per anar a l’institut. “Sovint els autobusos són impuntuals i arribo tard a classe. Passen cada 15 minuts, però hi ha cops que m’he d’esperar més de 20”, lamenta. No obstant això, la Carla opina que l’accessibilitat dels autobusos és bona.

A més, la sabadellenca valora positivament les rebaixes que s’han aplicat sobre el transport públic en els bitllets mensuals: “Gràcies a això ara l’utilitzo més”.

Sandra: “N’estic molt satisfeta; ara gairebé ja no agafo el cotxe”

“Ja fa anys que agafo el transport públic per comoditat i per no contaminar amb el transport privat”. Així ho assegura la Sandra, que, com la Kènia, està satisfeta amb el servei que presta Transports Urbans de Sabadell (TUS): “Els autobusos són gairebé sempre puntuals i tenen lloc per seure. Ara ja no agafo el cotxe per moure’m per la ciutat; només l’agafo quan he de sortir fora”.

Tanmateix, com a principal punt a millorar, la Sandra també opina que TUS podria incrementar les freqüències de pas dels autobusos: “Que passi un autobús cada quinze minuts no està malament, però hi ha ciutats on passen cada menys temps. Penso que aquí podria ser igual”. A banda, la sabadellenca creu que les bonificacions en el transport públic són “una mesura ideal” per fomentar el seu ús entre la població.