La UAB revela els secrets dels videoclips de Rosalía o Bad Gyal

Què ha fet triomfar els vídeos de Rosalía? Com ha sobreviscut la indústria musical l’evolució tecnològica en el procés de llançament d’un tema musical? Com s’han realitzat els videoclips per a Bad Gyal o C. Tangana? Quina estètica cal que tingui un vídeo d’Amaia Romero o Aitana? Com es prepara el màrqueting del llançament d’un nou tema musical per a Miki Núñez o Lildami?

Totes aquestes són algunes de les preguntes que intentarà respondre la jornada Videoclips. Passat. Present. Futur, que tindrà lloc el dilluns 27 de febrer, d’11 h a 13 h, a la Facultat de Comunicació de la UAB.

Així, la universitat reuneix alguns dels principals directius, realitzadors i artistes del panorama audiovisual i musical del moment i els proposa reflexionar sobre el videoclip i la situació que està vivint davant l’evolució de la tecnologia en el panorama musical. Set creadors i productors de videoclips d’artistes com Rosalía, Bad Gyal o C. Tangana i directius discogràfics, compositors i cantants protagonitzaran la sessió.

Hi participaran els presidents de les discogràfiques Sony Music Iberia i Música Global, José María Barbat i Salvador Cufí, respectivament. També hi seran la directora de cinema Bàrbara Farré i la productora Anna Bacardit. Els altres participants seran el compositor i cantautor, Àlex Pérez, l’actriu i cantant Dolo Bertran i el cineasta, productor i realitzador Joan Riedwig.