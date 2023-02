Xavier Castells (Banc Sabadell): “La pujada dels tipus d’interès beneficia els inversors conservadors”

El director territorial de banca privada a Catalunya del Banc Sabadell, Xavier Castells, explica els principals motius del canvi de model de la divisió, que assegura que acabarà sent un dels eixos de creixement de l’entitat financera en els pròxims anys.

A més, Castells també dona la seva opinió sobre quines són ara les inversions més raonables tenint en compte el context de la pujada dels tipus d’interès, i tampoc defuig en donar la seva opinió sobre l’impost a la banca.

Per quin motiu han decidit canviar de model de banca privada?

L’hem hagut d’adaptar als nous temps i a les noves necessitats. Hem treballat en el canvi de model durant més de cinc anys i hem fet un gran esforç per formar la xarxa de banquers i per repensar el model d’assessorament, que ara és més professional i proper. De fet, els nostres clients ens van demanar que fos així en les enquestes que els vam fer arribar. En definitiva, ha sigut un procés molt llarg de canvis, però estem satisfets de quin servei oferim ara en la divisió.

Què ha canviat en la seva proposta de valor?

Bàsicament, ara ens centrem en dos tipus de client diferent: els clients amb menys d’un milió de patrimoni i els clients amb més d’un milió. L’atenció per part dels nostres banquers és ara molt més personalitzada i constant. Això és gràcies també a la nostra aliança amb Amundi, que ens ha permès incrementar les sinergies i les capacitats del Banc per oferir als clients una proposta de valor ferma i ben diferenciada de la resta d’entitats financeres.

Amb el nou model han passat de 30.000 a 90.000 clients.

N’estem molt satisfets. Obrir l’espectre de clients ens ha permès multiplicar-los per tres en la divisió de banca privada. També hem augmentat per tres la xarxa de banquers per fer front a aquest increment de clients sense perdre qualitat en el nostre servei. El volum de negoci en banca privada s’ha multiplicat per 1,5. És una mostra que no la nostra prioritat amb el canvi de model no ha estat facturar molt més. No obstant això, estem segurs que la banca privada serà un dels principals eixos de creixement del Banc Sabadell en els pròxims anys. Volem ser el banc de les empreses, però també dels clients de banca privada.

Quins objectius tenen de cara aquest 2023 a partir del nou model?

Volem arribar a tenir fins a 1.000 milions d’euros de clients nous abans que acabi l’any. Considerem que és un objectiu assolible, ja que el feedback que estem rebent del nou model és molt positiu.

Des de la divisió de banca privada, quines inversions recomanen als clients: les de rendiment fix o variable?

Des del Banc estem desenvolupant productes per generar valor i rendibilitat per als nostres clients. Dit això, les nostres recomanacions depenen de cada client, ja que el concepte de risc és diferent per cadascun d’ells. Els nostres banquers els assessoren en els avantatges i inconvenients de les carteres fixes i variables, i després són els mateixos clients que decideixen.

Amb la pujada dels tipus d’interès per part del Banc Central és un bon moment per sol·licitar una hipoteca?

Considero que la pujada de tipus d’interès és una bona oportunitat per als clients conservadors, que prefereixen optar per la renda fixa. En principi, aquesta pujada genera un problema, però, a la vegada una oportunitat per als qui prefereixen pagar més, però assumir menys riscos. Caldrà veure, això sí, si l’espiral inflacionista es pot controlar i quin impacte té en la pujada dels tipus d’interès. No podem descartar una desacceleració econòmica que afectaria de forma indirecta a la població. Les previsions, però, són que Espanya es mantindrà força aliena a això.

En el darrer any també han augmentat la inversió de les llars en lletres i bons de l’Estat espanyol. A què es pot atribuir?

La pujada dels tipus d’interès s’està notant en les hipoteques, però no tant en els productes d’estalvi. Això fa que els inversors mirin cap a altres productes, com les lletres del Tresor. Es tracta d’una alternativa més d’inversió a curt termini, que també recomanem als clients. És una alternativa més.

Centrem-nos ara un tema específic del Banc. Quina és la seva posició pel que fa a l’impost a la banca?

Comparteixo al 100% la visió del president del Banc, Josep Oliu, i em remeto a allò que va dir en la seva tradicional conferència d’inauguració de l’any a la Cambra de Comerç de Sabadell. L’impost a la banca és totalment injust. No només ho diem nosaltres: el conjunt del sector també ho veu d’aquesta manera.