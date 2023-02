Mans Unides Sabadell busca recursos per frenar la desigualtat a l’Àfrica

Mans Unides Sabadell ja sap on destinarà els recursos que obtingui aquest 2023. Enguany, l’ONG de voluntaris amb experiència en el camp de la cooperació per al desenvolupament en els països del Sud i la sensibilització a la ciutat, s’ha marcat l’objectiu d’intentar frenar les desigualtats existents al continent africà: “La desigualtat és una amenaça molt gran en l’àmbit mundial, i la desigualtat provoca que milions de persones visquin en la pobresa i morin de fam”, explica la responsable de Mans Unides, Concepció Cabanes.

Segons la FAO (Food and Agriculture Organization), actualment hi ha 828 milions de persones en el món que passen fam i nou milions moren de gana cada any. Segons Save The Children, es calcula que, com a mínim, 2,7 milions són nens i nenes. Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament integral de les persones més vulnerables dels països del Sud, aquest any, Mans Unides Sabadell donarà suport a projectes com garantir l’accés a l’aigua potable i consum sostenible a la zona rural del poblat de Mbongo, i al barri periurbà de Yaundè–Camerún. “No disposen d’aigua potable i pateixen alta incidència de malalties gastrointestinals. L’accessibilitat és complicada en un trajecte de 4 quilòmetres per trobar aigua”, detalla Cabanes. Aquest projecte, amb un cost de 43.079 euros, i que beneficiarà a 3.000 persones, inclou tres perforacions de profunditat amb les seves bombes corresponents per proveir aigua potable a la població per tal de millorar la qualitat de vida.

Paral·lelament, Mans Unides Sabadell també col·laborarà amb el projecte a Angola per la millora educativa a través del suport extraescolar (26.844 €). “Es construiran dues sales que facilitin les classes de reforç extraescolar, organitzar els alumnes en grups i afavorir les reunions entre pares i professors”, afegeix la responsable de MMUU. Aquest projecte beneficiarà directament a 900 alumnes i 45 professors. Ambdós projectes compten amb el suport indispensable dels voluntaris i voluntàries de MMUU, perquè “totes les mans sumen i són necessàries per frenar la desigualtat. És un gran repte, però no impossible per posar fi a la pobresa i a la fam”.