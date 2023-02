El Sincrotró ALBA, ubicat a Cerdanyola del Vallès, ha estrenat el Centre Conjunt de Microscòpia Electrònica (JEMCA per les seves sigles en anglès, ‘Joint Electron Microscopy Center at ALBA’). La instal·lació, inaugurada oficialment aquest divendres, compta amb dos microscopis d’alta gamma pioners a l’estat espanyol. L’objectiu és estudiar la biologia estructural i els materials a escala atòmica per complementar les línies de llum del sincrotró, segons han detallat els responsables. El JEMCA ha suposat una inversió de 5,8 milions d’euros, la meitat dels quals els ha aportat el Departament de Recerca amb els fons FEDER. El conseller Joaquim Nadal ha assegurat que la infraestructura representa un “avenç notable en el tractament de matèria científica”.

El primer dels dos microscopis, METCAM, està ideat per analitzar diferents tipus de materials a escala atòmica. Pot veure àtoms de forma individual perquè té una resolució per sota dels 0.5 àngstroms, una unitat de mesura deu milions de vegades més petita que un mil·límetre. L’aparell està coordinat per l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). El seu director, Pablo Ordejón, ha explicat que el fet de poder analitzar el contingut atòmic dels materials suposarà “un impacte molt important en el desenvolupament de reptes socials”. La previsió és que l’aparell aculli els primers experiments a l’abril.

Reptes històrics

METCAM es coordina amb l’altre microscopi, Cryo-TEM, que permet afrontar la resolució de l’estructura de grans complexos de proteïnes que no es poden analitzar amb altres mètodes. Nadal ha ressaltat que aquest aparell servirà per “conèixer i intervenir aspectes molt determinants que defineixen l’avenç de la ciència”. És el cas, per exemple, de l’anàlisi d’una proteïna involucrada en la metàstasi del càncer de pulmó.

Cryo-TEM està coordinat per l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) i la inversió per posar-lo en marxa ha estat d’1,7 milions. És el segon microscopi d’aquest tipus a Espanya i els impulsors han apuntat que representa un gran avantatge per a la comunitat d’usuaris d’aquest àmbit.

La directora del Sincrotró, Caterina Biscari, ha ressaltat la importància de situar el JEMCA a l’equipament del Vallès Occidental per tal de poder “complementar la tecnologia del Sincrotró” i correlacionar les dades obtingudes amb les tècniques de llum realitzades al mateix espai. Aquest fet, ha assegurat, permet abordar reptes històrics com la producció d’hidrogen, la reducció del CO2 o el desenvolupament de materials quàntics.

Progrés en els pròxims anys

Els dos microscopis del JEMCA estan a disposició de tota la comunitat científica a través d’un concurs, com ja passa amb la resta d’instruments del Sincrotró ALBA, si bé ja hi ha un temps reservat per als socis impulsors del projecte.

La instal·lació inaugurada ara es complementarà entre els anys 2024 i 2025 amb un tercer microscopi dedicat a estudis correlatius i que es finançarà a partir de fons Next Generation EU procedents del Programa Plans Complementaris en Materials Avançats.

El JEMCA ha arrencat amb la participació de vuit socis: l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Sincrotró ALBA. Durant la definició del projecte també hi va participar el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).