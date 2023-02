Sabadell i UD Logroñés s’enfronten en un duel per la supervivència

Final a la jornada 25. Sabadell i UD Logroñés s’enfronten aquest diumenge (19 h) en un duel clau per la supervivència. La necessitat d’ambdós equips és màxima, però els arlequinats tenen l’oportunitat de sortir de la zona de descens -en funció dels resultats de la jornada que ja coneixeran- i deixar gairebé despenjat un rival directe, ara situat a 5 punts.

Tots dos arriben en una dinàmica negativa. El Sabadell suma cinc jornades sense conèixer la victòria mentre el conjunt de La Rioja triplica aquesta xifra: ja són 15 partits consecutius sense guanyar. De fet, es troba a només un del trist rècord negatiu del Tudelano (16) de la passada temporada a la Primera RFEF.

Miki Lladó, sancionat amb dos partits de moment, no podrà asseure’s a la banqueta aquest diumenge. Ja té decidida la seva ubicació en una cabina de la tribuna- “l’avantatge és que veuré millor el partit”- i també la fórmula per comunicar-se amb el seu segon, Gerard Bofill, qui es convertirà en el màxim responsable a l’àrea tècnica.

“A guanyar des del minut 1”

El tècnic santcugatenc vol passar pàgina de l’enrenou provocat per les seves declaracions a Elda i centrar-se únicament en el duel contra l’UD Logroñés. “No és una final, però sí un partit molt important i l’hem de guanyar. Veurem un pas endavant, un Sabadell diferent. L’equip sortirà a guanyar des del minut 1 i això s’ha de notar”, ha subratllat.

També confia en la “comunió entre l’equip i la graderia. Espero un bon ambient a la Nova Creu Alta. L’afició s’ha comportat de ‘10’ durant tota la temporada i també sap que és un partit de gran importància. Si les dues parts de l’equació estan a la mateixa pàgina, tindrem molt de guanyat”.

Sobre el rival i les seves increïbles ratxes negatives, el tècnic recorda que “té jugadors de nivell a la plantilla, molt competitius, i arriba amb la mateixa necessitat que nosaltres. Té estones de bon joc com tots els equips, però hem d’imposar les nostres ganes per sumar els tres punts”.

Són segures les baixes del lesionat Ismael Athuman i el sancionat Alberto Fernández. D’altra banda, Sergi Garcia ha entrenat amb el grup durant la setmana i estarà a disposició. De tortes maneres, Miki el va descartar per l’onze inicial. “Seria massa prematur, però el podem utilitzar si és necessari”.

Defensa en quadre

Una plantilla dissenyada per lluitar pel play-off s’acosta a l’abisme del descens a la Segona RFEF. L’UD Logroñés arriba a la Nova Creu Alta a la desesperada. Als 15 partits sense guanyar s’hi afegeix una altra dada esfereïdora: 621 minuts sense marcar un gol.

Després de l’última derrota davant el R. Murcia a Las Gaunas es va donar gairebé per fet la destitució de Natxo González. Hores després era ratificat. El desig de l’àrea esportiva xoca amb la propietat del club. El president Félix Revuelta no està disposat a abonar el segon any de contracte que va signar el tècnic. El descens el deixaria sense efecte. Només aquesta circumstància sosté a Natxo González, que tindrà baixes sensibles a la línia defensiva.

El porter Crettaz i els defenses Cristian i Arregui no poden estar a la Nova Creu Alta, com tampoc Sergi López. En canvi, els exarlequinats Eudald Vergés i Xavi Boniquet tenen possibilitats de sortir a l’onze i també estan disponibles els fitxatges del mercat d’hivern, Rufo i Algarra, a més de Clau Mendes, absent la passada jornada per sanció. Com a curiositat, tres les quatre victòries que ha assolit l’UDL aquesta temporada han estat com a visitant: R. Unión (0-3), At. Balears (1-2) i Alcoyano (0-1). L’única a Las Gaunas va ser precisament davant el Sabadell (3-0).

L’àrbitre serà el balear Luis Bestard Servera, de mal record pel Sabadell aquesta mateixa temporada: va xiular el Sabadell-R. Sociedad B (1-2) xiulant un penal d’Àlex Sala que va iniciar la remuntada visitant. L’últim antecedent entre Sabadell i UD Logroñés és el 0-0 de la temporada 20/21 a Segona A, mateix resultat que en la 09/10.