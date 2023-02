Vídeo | Baralla a cops de puny al carrer de Sant Quirze

Un grup de joves s’ha barallat a cops de puny aquesta matinada a Sabadell. Els fets han ocorregut al carrer de Sant Quirze, al voltant de les 2:50 h, just davant del local d’oci nocturn La Nit. Segons testimonis presents a la zona, els fets van ser provocats per dos grups de joves. La baralla va ser molt violenta i fins i tot va volar un patinet elèctric. “Els porters de la discoteca no van intervenir en cap moment, haurien d’estar preparats per fer-ho, però no van actuar”, ha explicat una persona que va observar els fets.

Els conflictes amb sorolls i baralles al carrer de Sant Quirze no són noves. Els veïns de la zona ja fa temps que denuncien la situació i asseguren que els fets se solen ocasionar gairebé cada cap de setmana.