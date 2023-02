Sabadell, seu de la ‘final four’: “És un avantatge i un espectacle per als sabadellencs”

Les pentacampiones d’Europa, l’Astralpool Club Natació Sabadell, jugarà la final four a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, segons va anunciar ahir dilluns la LEN, els dies 31 i 1 d’abril. Una immillorable oportunitat perquè les sabadellenques puguin aixecar la sisena Copa d’Europa i continuar fent història, quatre anys després d’aixecar la darrera: “Celebrar-la a casa és un avantatge afegit i un espectacle per a la ciutat i per als sabadellencs”, explica el director de l’Àrea Esportiva de l’entitat centenària, Xavi Balaguer. Enguany, però, i a diferència de les altres edicions, l’organització no recaurà a les mans del CN Sabadell, sinó de la Federació Catalana de Natació. Un fet que no s’ha de passar alt davant una hipotètica final catalana, on la Finetwork Aquàtics jugaria com a piscina neutral.

Aquesta final a quatre serà la desena que disputen les waterpolistes de David Palma en les darreres dotze edicions, on es trobarà amb el rei continental, amb vuit copes d’Europa, l’Orizzonte de Catània, a les semifinals. “Serà una eliminatòria dura, complicada, amb un equip amb molta història a Europa, que no té res a perdre i que torna a una final a quatre cinc anys després. Penso, però, que hauríem d’estar a un nivell per sobre”, analitza Balaguer.

A l’altra semifinal, també prevista per al divendres 31, el Dunaújváros hongarès es veurà les cares amb el CN Mataró, qui arriba a la ‘final four’ després d’eliminar el totpoderós i campió de les darreres dues edicions, l’Olympiacos del Pireu. “No ho tindran fàcil, però son favorites. M’agradaria que hi hagués una final catalana”, reconeix. Si els dos equips favorits en les seves eliminatòries compleixen els pronòstics, el pròxim 1 d’abril hi haurà una final catalana a la Copa d’Europa de waterpolo femení. La final de les finals entre dos equips amb mínimes diferències, on l’experiència podria jugar a favor de les sabadellenques: “Hi ha un grup de jugadores que encara no l’han guanyat mai, i per ambició i ganes no serà. Quatre d’elles –Laura Ester, Maica Garcia, Mati Ortiz i Judith Forca– n’han guanyat cinc i volen la sisena”, assegura Balaguer. Aquesta temporada sabadellenques i maresmenques s’han enfrontat sis vegades, la darrera, fa quinze dies a la final de la Copa de la Reina, amb victòria per a l’Astralpool. El balanç global és de tres victòries per a cada equip. L’1 d’abril, el millor escenari per a la millor competició per trencar l’empat en el head to head.