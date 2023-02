Cicle La Gran Pantalla: tres pel·lícules gratuïtes a l’Imperial

La Mostra Internacional de Cinema de les Persones Grans, La Gran Pantalla, torna a Sabadell entre el 28 de febrer i el 5 de març, amb pel·lícules, curtmetratges, xerrades i debats, per oferir noves mirades sobre el fet de ser i fer-se gran.

La Gran Pantalla es trasllada els dies 3, 4 i 5 de març als Cinemes Imperial, on es projectaran tres films que conformen el programa d’aquesta segona edició. És una mostra variada de produccions, algunes de les quals han estat premiades en diferents concursos. Hi haurà sessions que tindran un espai per al diàleg sobre el film projectat i els temes que aborda.

Podeu consultar el programa sencer. L’entrada és gratuïta. Es poden recollir les entrades a les taquilles de l’Imperial una hora abans de les projeccions de les pel·lícules.

Divendres 3 de març. La vida era eso (2020), de David Martín de los Santos. 17h

Aquest llargmetratge de ficció descriu la peculiar amistat forjada entre dues dones espanyoles de generacions diferents que coincideixen a l’habitació d’un hospital a Bèlgica.

Dissabte 4 de març. Todo ha ido bien (2021), de François Ozon. 17h

La producció francesa està protagonitzada per Emmanuèle, una novel·lista amb una vida privada i professional plena que es precipita a l’hospital on han ingressat el seu pare, André, que acaba de tenir un accident cerebrovascular.

Quan es desperta, debilitat i depenent, aquest home, curiós per la natura i amant apassionat de la vida, demana a la seva filla que l’ajudi. Aquesta pel·lícula és projectarà en versió original però amb subtítols en català i adaptats perquè la lectura sigui fàcil.

El diàleg posterior a la projecció comptarà amb la participació de Maria Benítez, coordinadora a Sabadell de l’Associació Dret a Morir Dignament, juntament amb Alfredo Cohen, director de l’Associació elParlante, que dinamitzarà la conversa.

Diumenge 5 de març. Muchos hijos, un mono y un Castillo (2017), documental del realitzador Gustavo Salmerón

Finalment, el festival posa punt final amb la projecció del documental Muchos hijos, un mono y un Castillo (2017), del realitzador Gustavo Salmerón. Aquesta obra compta amb diversos premis, entre els quals un Goya.

Els tres elements que donen títol al film són els desitjos amb els quals va somiar Julita Salmerón, des de ben petita i que s’han convertit en realitat. Quan el menor dels seus fills s’assabenta que la seva mare ha perdut la vèrtebra de la seva besàvia assassinada, guardada durant tres generacions, la família emprèn una divertida recerca entre els més peculiars i estranys objectes que Julita ha anat acumulant al llarg dels seus més de vuitanta anys, mostrant-nos una àgil i graciosa galeria de personatges. Però el que en realitat Julita està a punt de trobar és el veritable significat de la vida.

Vídeos participatius

La mostra es divideix en dos àmbits. Els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març es projectaran als complexos de persones grans una sèrie de vídeos participatius elaborats amb el protagonisme d’aquest col·lectiu. Oferiran temàtiques diverses, però amb el denominador comú de posar sobre la taula aspectes com l’aprenentatge continu, la sexualitat, el lleure, etc.

El certamen està organitzat per l’Ajuntament de Sabadell i l’Associació Cultural elParlante i compta amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat i l’Institut Català de les Empreses Culturals.

La inauguració tindrà lloc a les 17 h del divendres 3, a la Sala 3 de l’Imperial, en un acte on hi assistiran la regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, i el director de l’Associació elParlante, Alfredo Cohen.

L’objectiu d’aquesta segona edició cinematogràfica és desmuntar els estereotips que existeixen en la societat sobre les persones grans, així com reflexionar sobre algunes de les seves problemàtiques. Alhora, es promou l’envelliment actiu i es lluita contra la solitud no desitjada per mitjà de la reflexió i el debat que inspira el setè art.

Vídeos participatius

La mostra es divideix en dos àmbits. Els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març es projectaran als complexos de persones grans una sèrie de vídeos participatius elaborats amb el protagonisme d’aquest col·lectiu. Oferiran temàtiques diverses, però amb el denominador comú de posar sobre la taula aspectes com l’aprenentatge continu, la sexualitat, el lleure, etc.