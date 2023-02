VÍDEO | Porcs senglars i neu al parc de les Aigües, una imatge poc habitual a Sabadell

“A Sabadell, neu i senglars”, comenta la sabadellenca Assumpta Jane. I és que la tímida nevada d’aquest dilluns no va ser l’única sorpresa que es van endur els veïns de Can Llong.

Tal com explica la sabadellenca, es va poder veure com una família de cinc porcs senglars travessava tranquil·lament l’avinguda d’Estrasburg, a l’altura del carrer de Sarajevo, on hi ha el parc de les Aigües. Un parc que encara tenia algunes restes de la neu que va caure a la ciutat en la seva zona enjardinada, la qual cosa va permetre veure una imatge força inusual de Sabadell. Precisament, el parc de les Aigües encara no està obert al públic, a l’espera que acabin les obres de construcció.

Si bé no és freqüent que nevi a Sabadell, és més habitual veure porcs senglars a la ciutat. Sigui al rodal o bé a barris com Can Rull, la Concòrdia i Can Deu, a part de Can Llong, per exemple.