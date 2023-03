Un mapa del segle XVI mostra el Vallès com mai l’havíem vist

La cartografia té una naturalesa dinàmica i ha anat evolucionant al llarg dels anys, sobretot, en funció de les innovacions tecnològiques. Aquesta evolució es pot veure, per exemple, comparant un mapa cartogràfic actual del Vallès Occidental amb un del segle XVI.

Com es pot veure a sota del text, el primer mapa polític i físic, a la vegada, fa referència al 1580. El primer que sobta és la gran quantitat de noms de barris i municipis que hi apareixen; la nostra vista no sap on mirar. Si ens hi fixem, podem observar també que el mapa inclou les muntanyes i pics de la comarca, com per exemple, Montserrat.

Quant al segon mapa cartogràfic (provinent de Google Maps), és molt més ordenat i precís, sobretot pel fet que la tecnologia actual permet un millor càlcul de les distàncies d’un lloc a un altre. També veiem com també hi afegeix amb més precisió les carreteres i alguns serveis.

Ben segur, aquest mapa del 1580 es va escriure amb ploma i tinta. En canvi, el cartògraf d’avui en dia és més probable que es trobi assegut enfront d’un ordinador, utilitzant els últims softwares dedicats a la cartografia.