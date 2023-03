La ciutat afronta una sequera excepcional

Tot i les darreres pluges, no ha estat suficient per millorar l’estat dels embassaments. Més de dos anys amb un dèficit de pluviometria respecte de la mitjana de l’Atles Climàtic de Catalunya ha obligat a l’Agència Catalana de l’Aigua a prendre mesures, en el moment en què les reserves dels embassaments de les conques internes, entre els quals el del sistema Ter-Llobregat, que abasteix poblacions com Sabadell, es troben per sota el 28% de la seva capacitat.

Aquest dijous està previst que un total de 224 municipis de 15 comarques, entre els quals Sabadell, entrin en situació d’excepcionalitat. Això implica l’entrada de noves mesures restrictives, sense que aquestes, de moment, puguin afectar el consum d’aigua per beure. La decisió es pren pel risc de desabastament i per apropar-nos a una primavera amb el volum de les reserves molt baix. “Per millorar aquesta situació de sequera caldrien molts dies de pluges continuades. Per posar una xifra, seria necessari que plogués, en un termini de menys d’un mes, 300 litres a les capçaleres dels rius, per guanyar uns 15-20% percentuals”, expliquen fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Per contextualitzar, a Sabadell, i segons les dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, hauria de ploure pràcticament tota la precipitació registrada durant els dotze mesos del passat 2022 (393,7). Ara per ara, el dèficit respecte la mitjana climàtica és d’un 30%, i si en els pròxims mesos no canvia aquest escenari s’entraria en fase d’emergència –reserves per sota el 16%–.

Sabadell, per sota la mitjana

Les noves mesures augmenten les que ja estaven vigents mesos enrere i només se n’està exempt si es fa ús d’aigua regenerada i el seu cost va a càrrec de l’usuari, sempre que existeixi disponibilitat de cabals.

El reg agrícola s’haurà de reduir un 40%, l’ús d’aigua que fa la indústria haurà de ser un 15% menys i el reg de zones verdes, siguin privades o públiques, queda prohibit del tot. Pel que fa al consum mitjà d’aigua per habitant i dia, l’ACA passa dels 250 als 230 litres. A Sabadell, però, es consumeix una mitjana de 103,79 litres d’aigua diàriament per habitant, molt per sota de la mitjana de Catalunya (117), del Vallès Occidental (113,07) i de poblacions com Barcelona (107,64) o Terrassa (108,2).