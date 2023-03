Una troballa de fa 5.000 anys obre la porta a un assentament prehistòric

La descoberta d’una gerra de ceràmica, del període del neolític final (entre el 3.000 i el 2.000 aC), ha alertat als arqueòlegs de l’alta probabilitat de trobar un nou poblat prehistòric a Sabadell. “Amb aquestes i d’altres troballes recents, confirma que al marge dret de la riba del riu Ripoll hi havia assentaments prehistòrics. Fins ara, els ubicàvem a l’altra banda, a Can Roqueta”, explica Jordi Roig, l’arqueòleg sabadellenc encarregat de les prospeccions arqueològiques al solar 84-88 de la ronda de Santa Maria, al límit del terme de Sabadell.

Fins aquesta setmana, en aquest sector del sud de la ciutat, pràcticament no s’havien realitzat excavacions d’arqueologia urbana, i això dotava la intervenció d’una certa expectativa. I més en tractar-se d’una zona molt propera a l’església de La Romànica. Però fins fa pocs dies, quan ja s’acabava la prospecció dels prop de 500 metres de la parcel·la, no va aparèixer la tenalla en qüestió: “Ha estat una sorpresa trobar-hi aquesta gerra enquestada en el terreny natural. Això ens indica, per les seves característiques, que restava d’uns d’una cabana prehistòrica. Estava falcada intencionadament, per emmagatzemar-hi algun tipus d’aliment”, detalla Roig.

A dins de la gerra de ceràmica, d’uns 50 centímetres d’alçada i 30 de diàmetre “que feia la funció de rebost de cereals”, s’hi han localitzat llavors carbonitzades que seran analitzades durant el procés de restauració de la peça localitzada. Ara, en els pròxims dies, s’acabarà de confirmar que en l’entorn immediat no hi pugui aparèixer alguna resta d’aquesta època. “Això constata que hi ha un altre assentament, un hàbitat”.

Promoció de 14 habitatges amb 14 places d’aparcament

A partir del juny, està previst que s’iniciïn les obres per a construir-hi una promoció de catorze habitatges, amb catorze places d’aparcament. Les obres estan previstes que finalitzin a finals del 2024. El despatx Next Arquitectura serà l’encarregat de l’obra en la parcel·la on s’hi ha trobat la gerra neolítica: “Trobar vestigis d’èpoques anteriors, en aquest cas la romana, sempre és gratificant i enriquidor per a la història de la ciutat”, explica Gerard Ribot, soci fundador del despatx sabadellenc.