El Juvenil “B” del CE Sabadell goleja al CE Mercantil

El Juvenil “B” del CE Sabadell s’ha refet amb autoritat de la derrota de la primera volta i s’ha emportat els 3 punts del derbi davant del CE Mercantil. Els de Conrad Garcia han estat superiors durant tot l’enfrontament i han golejat (4-0) als nois de Marc Xala, que perden la segona plaça d’ascens després del triomf de l’Escola Gavà.

El partit ha començat qmb el guió esperat: el Centre d’Esports ha dominat la possessió mentre que el Mercantil esperava a camp propi per sortir ràpidament al contraatac. Tot i la major possessió, els arlequinats els ha costat molt generar ocasions durant la primera meitat degut a la intensitat de la defensa mercantilista, ben col·locada en tot moment. Només Pau Fernández des dels 11 metres ha pogut trencar la igualada en els primers 45 minuts, on ha quedat palesa la proposta de joc on cada equip es sent més còmode. Amb l’1 a 0 s’ha arribat al descans a Olímpia.

A la segona meitat, la dinàmica del joc ha continuat sent la mateixa tot i que els de Marc Xala han anat avançant línies de forma progressiva durant l’esdevenir dels segons 45. I quan han donat la passa endavant definitiva, els de Conrad Garcia ho han aprofitat per sentenciar.

A un quart d’hora pel final, el màxim golejador arlequinat, Ivan Sánchez, ha duplicat l’avantatge local. I, pocs minuts més tard, Jan Rodríguez en pròpia porta ha signat la sentència pels arlequinats. La cirereta del pastís ha estat del capità, Izan Otero, que ha arrodonit la tarda a Olímpia deixant el definitiu 4-0. Abans, Yarech ha vist la vermella directa deixant al Centre d’Esports amb 10 als darrers instants, tot i que no ha influit en el partit que ja estava resolt.

Aquest marcador serveix als de Conrad Garcia per mantenir-se a prop de la zona alta i per revenjar-se del derbi de la primera volta (3-0) guanyant el gol-average als mercantilistes que perden la segona plaça d’ascens en mans de l’Escola Gavà, que la setmana vinent rep, precisament, al Sabadell. Per la seva banda, el Mercantil buscarà refer-se de la desfeta rebent al Jabac als Merinals i esperant un favor dels seus “veïns” per tornar als llocs de privilegi.