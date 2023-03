Autobús gratuït per als acompanyants d’alumnes que no vagin a l’escola del seu barri

En els pròxims mesos, Sabadell preveu posar en marxa una iniciativa que permetrà que els acompanyants d’alumnes que no tinguin l’escola al seu barri puguin anar fins al centre educatiu amb autobús de forma gratuïta. Es calcula que unes 100 famílies se’n podran beneficiar. Els estudiants ja poden viatjar de forma gratuïta fins als 16 anys inclosos perquè disposen de la tarifa T-16 que no té cost.

La proposta, que s’aprovarà al ple d’aquest mes de març, preveu crear un carnet d’autobús específic per acompanyants dels alumnes inclosos en el Projecte de mobilitat educativa equilibrada i gratuïta, com a mesura contra la segregació escolar. Es tracta d’un projecte que forma part del Pla Municipal per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu, iniciat amb el quadripartit i vigent durant el període 2017-2027 per combatre les desigualtats educatives.

El carnet no s’haurà de demanar, sinó que s’atorgarà directament quan la Comissió de Garanties d’Admissió i l’Oficina Municipal d’Escolarització determinin que un infant s’ha d’escolaritzar fora de la seva zona educativa per falta de places. L’Ajuntament informa que aquests carnets de mobilitat es començaran a tramitar quan s’aprovi la mesura al ple i arribaran a totes les famílies que compleixin els requisits.

Què dirà el carnet?

En el document s’identificarà l’alumne a acompanyar, i podrà ser utilitzat per una persona acompanyant en els autobusos de TUS. Només es podrà fer servir la targeta per acompanyar l’alumne, i en solidari en el desplaçament per recollir-lo o en el retorn al domicili.

Aquest carnet només es podrà fer servir en dies lectius durant el curs escolar, de 7 h a 20 h, per donar la possibilitat de participar en activitats extraescolars. Tindrà vigència durant tota l’escolaritat, amb actualització cada any d’acord amb l’alta al centre.