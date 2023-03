Els accidents de trànsit greus a Sabadell són l’excepció

Només tres de cada cent accidents van deixar alguna persona ferida de gravetat als ferms de Sabadell l’any 2021. És una xifra que es manté més o menys estable al llarg dels anys, segons els darrers registres de la Policia Municipal de Sabadell. Els accidents greus o mortals són l’excepció i no la norma. Són molt més recurrents els sinistres amb danys materials o amb ferides lleus. Segons les últimes dades, es van notificar 740 accidents que només van provocar danys materials, 465 accidents amb ferits lleus i 25 greus i morts al volant.

El 2021 es van registrar un 25% menys d’accidents en comparació a l’any pre-pandèmia (també els accidents greus van caure un 61%). En dades, 2.554 persones –1.947 conductors, 486 passatgers i 121 vianants– es van veure implicades en un incident de trànsit: 1.985 en van sortir il·leses, 542 sabadellencs van patir alguna ferida lleu i 27 van quedar ferits de gravetat. I es va saldar sense cap accident mortal a la ciutat.

Ara bé, a l’espera dels registres policials definitius, al 2022 es va produir almenys un sinistre mortal. I, en el que portem de 2023, dos sinistres a Sabadell ja han deixat quatre víctimes mortals a les vies de la ciutat.

Sinistres a Sabadell: quan i on?

Pel que fa al mapa d’accidents greus, no es concentren a un sol punt i, al llarg del 2021, es van distribuir de punta a punta de la ciutat. Però la majoria de topades –lleus i més greus– del 2021 van ser més freqüents als barris del Centre (27,24%), al districte 5 (19,51%) –Gràcia, Can Feu, Can Gambús, els Merinals i la Serra d’en Camaró–, i el districte 4 (14,88%) –la Concòrdia, Can Rull, Can Llong, Castellarnau i Cifuentes–.

Quan tenen lloc els sinistres (lleus o greus)? Pràcticament tres de cada deu accidents es van concentrar el darrer trimestre de l’any, coincidint també amb la relaxació de les mesures imposades per la pandèmia i la represa de l’activitat social. Segons les dades policials, els divendres són els dies que més accidents concentra (18,6%), seguit dels dimecres (15,5%) i els dijous (14,9%). Els dies laborables n’acumulen més (87,1%) que els festius (12,8%).

De fet, els dies de la setmana amb menys sinistres són els diumenges, quan es produeixen una de cada deu topades. Per franges horàries, a primera hora de la tarda és quan més accidents es produeixen: un 14% de 14h a 16h. També de 18h a 20h es van notificar un 13,5% de col·lisions. La meitat dels accidents (49,8%) es produeixen a la tarda i només un 12,8% durant les nits.

Els accidents a carretera

Al llarg del 2022, nou persones van perdre la vida a les carreteres del Vallès Occidental, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). El Vallès es convertia en la tercera comarca catalana amb més accidents mortals de trànsit, per darrere de les víctimes mortals a les carreteres del Vallès Oriental (15) i el Baix Llobregat (14).

On? L’autopista AP-7 lidera el llistat de les vies amb més víctimes mortals el 2022, amb un total de 24 persones mortes. L’AP-7 ha concentrat al llarg del 2022 el 15% del conjunt de finats per accidents de trànsit.