La Guàrdia Civil ha detingut el líder d’un grup criminal que actuava des de Castellar del Vallès, Montornès del Vallès, Terrassa i que utilitzava la usurpació d’identitat per cometre estafa. El delinqüent, que va aconseguir estafar 2.600 euros de compres online fent-se passar per treballador d’una entitat bancària, és un jove de 20 anys i de nacionalitat espanyola al qual se li atribueix un delicte d’estafa bancària. Tres persones més estan sent investigades.

El ‘modus operandi’

L’estafador trucava a la víctima i li proporcionava dades sobre l’estat del compte bancari que, en principi, només podia conèixer el banc i el titular. En la conversa, l’advertia que hi havia una sèrie de càrrecs i accessos al seu compte d’origen fraudulent i li sol·licitava una sèrie de codis que li feia arribar per missatge de text. Això li va permetre carregar al compte de la víctima cinc compres online per un valor de 2.600 euros. L’estafat, un veí de Benifaió (València), va denunciar els fets ara fa un any.

La Guàrdia Civil va seguir el rastre dels estafadors i va assenyalar 4 persones com els possibles autors dels fets. Els quatre estan acusats de perpetrar l’estafa i de moure els diners a través de diferents comptes bancaris per dificultar la seva relació amb l’engany.