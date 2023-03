L’Escola Pia es complica la permanència

La victòria amb remuntada inclosa la setmana passada a domicili obria de bat a bat les portes de la permanència, sempre que els de Can Colapi fessin bo el resultat davant el Manresa.Però les intencions es van quedar en això. I l’Escola Pia, que va acabar caient golejat (4-10), s’allunya de la permanència, ara a cinc punts, quan només queden vint-i-quatre punts en joc. Els de Pedro Donoso, que tornava a la banqueta després de dues jornades sancionat, van tenir diverses ocasions per superar Sergio Arriero, però la falta d’encert va tornar a ser una llosa impossible de superar. Mentrestant, els de Borja Burgos, que tornava a Can Colapi després del seu pas pel CN Sabadell, en tenien prou en aprofitar les errades sabadellenques per situar el 0 a 3 abans del descans.

A la represa, els bagencs van aconseguir ampliar la renda fins al 0 a 5, moment en què es va decidir utilitzar la tàctica del porter-jugador. Del 0 a 5 es va passar al 3 a 5, obra de ‘Pelu’ amb una genialitat d’esperó. Però va ser un miratge. Nova derrota, la dotzena en vint-i-dos partits, que deixa l’Escola Pia tocat de mort, després que els rivals directes aconseguissin puntuar.

No poden badar

Qui tampoc va poder puntuar va ser el Club Natació Sabadell en la sempre complicada visita al Teresa Maria Roca de Mataró. Els d’Adri Sánchez visitaven un rival directe en la lluita per aquesta quarta posició, però van ser els de Sito Rivera els que es van acabar emportant els tres punts, amb un gol en el tram final (4-3). Les dianes de Pep Font, el màxim golejador de l’equip, no van tenir premi per als ‘nedadors’. Amb aquesta ensopegada els sabadellencs s’apropen perillosament a les places de descens, ara a només tres punts.

Remuntada amb premi

D’altra banda, a la Divisió Honor femení, l’FS Sabadell Femení va esgarrapar un punt de la visita a Sant Joan de Vilatorrada. Les creualtenques van remuntar un 2 a 0 advers amb les dianes d’Amanda Manjon i Carmina Veas.