“Sabadell necessita millores urgents”: l’oposició replica la valoració positiva del mandat que fa el Govern

Els grups de l’oposició del ple de l’Ajuntament de Sabadell han valorat aquest dimarts el compliment del Pla d’Actuació del Mandat 2021-2023 per part del Govern. L’equip liderat per Marta Farrés celebra que ha executat el 90% de les propostes plantejades, però l’oposició ha rebaixat l’eufòria: “La ciutat necessita millores urgents”, ha dit el portaveu i alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, fent referència a àmbits com les llicències d’activitats, la policia de proximitat i les plagues, entre altres. El regidor del Govern Eloi Cortés defensa la feina feta i la “capacitat de reajustar els objectius i els projectes” després de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19.

Des de les files republicanes remarquen que les actuacions del pla són ordinàries, “que es fan governi qui governi”; hi ha una part que defensen que “és clara herència del govern de transformació”. I, “una part més petita, més modesta”, és la que atribueixen a l’actual govern liderat pel PSC. Fernàndez subratlla que en aquests moments, a les acaballes dels quatre anys de mandat, “la majoria dels problemes dels nostres veïns, que l’Ajuntament té competències i incidència directa continuen allà”.

Crida i Ciutadans han coincidit que a l’avaluació del Pla d’Actuació del Mandat “falten indicadors que serveixen per poder definir si aquella activitat s’ha complert realment o no”, tal com a dit la regidora de la Crida Anna Lara. En la mateixa línia s’ha expressat el nou portaveu de Ciutadans, José Luis Fernández -fins ara només regidor-, indicant que “sense indicadors no hi ha manera d’avaluar-lo independentment. És tan vague que [la valoració] queda a criteri de qui llegeixi]. Lara ha posat diversos exemples. Un d’ells és el del xec comerç que va impulsar el consistori per reactivar el consum després de la pandèmia. Es van pressupostar 1,6 milions d’euros, però es van acabar injectant menys de 500.000 euros i el Govern la considera executada, quan segons Lara “per nosaltres seria parcialment executada”.

En canvi, el soci extern del Govern, Junts, ha fet una lectura “positivament en global” del pla, com ha dit el portaveu i alcaldable Lluís Matas, per haver aconseguit un nivell d’execució del 90%. Matas ha valorat els resultats també tenint en compte que ha estat un “mandat accidentat” per la Covid, la invasió de Rússia a Ucraïna, la crisi energètica, etc. El juntaire ha afegit la seva satisfacció per la feina feta des de l’Oficina Gran Via – Ripoll, que lidera Junts, “amb un elevat compliment i execució”, sense concretar una xifra.