L’oci nocturn, l’Observa Fest i la seguretat als barris, algunes queixes a mans de la síndica

Les molèsties per l’oci nocturn del Centre, els sorolls de l’Observa Fest, la tala d’arbres i la seguretat a alguns barris de Sabadell són alguns dels 245 nous casos que ha treballat la Síndica de Greuges de Sabadell, Eva Abellan, durant el 2022. La institució ha rebut un 15% més de queixes durant el 2022 respecte a l’any anterior, 2.472 atencions en total i ha treballat un 24% més de casos. I també ha obert deu casos d’ofici i n’ha resolt 143.

Abellan ha presentat avui el seu informe del 2022, on conclou que la “ineficiència” dels serveis públics són el principal problema que ha abordat: representa el 30% de les queixes. I la meitat dels drets vulnerats estan vinculats al dret a la circulació i la tranquil·litat (25%) i el dret a un urbanisme sostenible (24,5%).

La síndica s’enorgulleix de la tasca de la institució: “Som referents internacionals”, sosté Abellan. De fet, el grau de compliment de les seves recomanacions és elevat: pràcticament el 85% de les recomanacions que ha fet a l’Ajuntament s’han acabant executant. Fins i tot les recomanacions que l’Ajuntament no ha acceptat: un 9% les ha acabat portant a terme igualment. Ara bé, lamenta els tempos de resposta: l‘Ajuntament ha d’enviar l’informe en 30 dies, però n’ha trigat 139 de mitjana.

Què ha fet la síndica?

Entre les actuacions que ha impulsat Abellan durant el 2022, es troba la investigació dels sorolls de l’Embassa’t i l’Observa Fest, després de rebre queixes de veïns. “M’arribaven queixes de residents de Sol i Padrís, es va solucionar amb una nova orientació dels altaveus”, explica. També ha treballat les “mancances de seguretat” als barris del Raval d’Amàlia i Les Termes. Segons la síndica, a la zona del Raval d’Amàlia i el Molí d’en Torrella tenen “greus problemes d’accessibilitat” i no tenen línies d’autobús municipals. A banda, també hi ha “un abocador il·legal” al riu Ripoll. Les queixes per sorolls de l’oci nocturn al Centre de Sabadell també han passat per mans de la síndica. Més d’una trentena de veïns la van contactar pels problemes que s’hi generaven a l’espai públic. En aquest sentit, la síndica alerta: “La normativa diu que l’establiment té responsabilitats fins a dos metres més enllà del local. No hem d’assenyalar els negocis, en moltes ocasions són joves que fan botellot i res tenen a veure amb el bar o discoteca”, diu.

De quins barris provenen les queixes?

Els veïns del districte del Centre són els que més es dirigeixen a aquesta institució: un 38,8% de les atencions s’han fet a ciutadans del districte 1. El segueix el districte 4 –la Concòrdia, Can Rull, Can Llong, Castellarnau i Cifuentes–, que acumulen un 17,6% de casos i el districte 5 –sector Gràcia i els Merinals –, amb un 11,8% de les queixes. Però no tots els casos es treballen sobre el mapa d’un sol districte: també s’han atès un 1,2% de peticions que afecten a tota la ciutat.

Les propostes de la síndica

Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de les institucions públiques locals, la Síndica ofereix en l’informe algunes mesures que es podrien aplicar de cara al 2023. Apunta la necessitat de treballar en àrees com l’accés a l’habitatge per reduir la sobreocupació i el sensellarisme. També posa el focus en la cobertura de necessitats bàsiques a través d’ajuts, i acabar amb l’escletxa digital i implantar llenguatges senzills, planers i intel·ligibles per facilitar els tràmits a tota la població.

D’altra banda, segons la Síndica, calen espais públics per a tota la població i incentivar la participació ciutadana. També recomana impulsar la mobilitat sostenible, el model de recollida selectiva d’escombraries, la conscienciació sobre el reciclatge i la implantació de més arbrat.

També insisteix en la pacificació dels carrers, pensats sota el prisma de l’accessibilitat. D’altra banda, també apunta a la manca de formació i inversió en la policia local per crear un cos de proximitat. I per últim, destaca la falta de suport que a vegades rep la Síndica.