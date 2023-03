Les clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell, un ‘tast’ de la Volta a Catalunya

Aquest mes de març, el ciclisme a la ciutat serà el gran protagonista, primer amb les clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell –52è Trofeu Joan Escolà i el 93è Campionat de Sabadell–, i a finals de mes amb el final d’etapa de la Volta a Catalunya.

Aquest dimarts, s’ha presentat a Cal Balsach el 52è Trofeu Joan Escolà i el 93è Campionat de Sabadell, previstos per aquest dissabte i diumenge, respectivament. “Portem una quantitat d’edicions que cal posar-ho de relleu. El Campionat de Sabadell és la cursa d’un dia més antiga de Catalunya i la quarta del calendari estatal”, ha explicat Antoni Soler, president de la Unió Ciclista Sabadell. Enguany, i a diferència del què va succeir l’any passat, s’espera que la meteorologia respecti el pas dels 400 corredors, dos-cents a cada prova –tal com marca la normativa UCI–, al llarg del cap de setmana, després d’una passada edició marcada per la pluja.

El dissabte a la tarda (inici 15.30 h al davant de Cal Balsach) serà el torn del Trofeu Joan Escolà, que enguany recuperarà el seu recorregut tradicional, després de l’excepcionalitat de l’any passat amb motiu del centenari. Amb un desnivell acumulat de 1.320 metres i 106 quilòmetres, els dos-cents corredors recorreran les poblacions de Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Gallifa, Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Calders i Monistrol de Calders. “A partir de Moià, en direcció a Sabadell, se seguirà el mateix recorregut de la Volta a Catalunya”, ha anunciat Soler.

El Campionat de Sabadell, que tindrà una distància de 130 quilòemtres, també recuperarà el seu recorregut tradicional, però enguany, a partir del diumenge (9.30 h), els ciclistes faran el recorregut “seguint el sentit de les agulles del rellotge”, passant primer per Artés, Horta d’Avinyó i Avinyó, i després per l’Estany i Moià: “Amb això intentem que no sigui una arribada massiva, però tot i ser sub-23 i elit, cada vegada els equips s’assemblen més als del World Tour”. Enguany hi haurà representats fins a quatre països estrangers a les clàssiques de la Unió Ciclista, amb presència d’equips de França, Mònaco, Estats Units i dels Països Baixos.