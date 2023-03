Álex Gualda, un revulsiu de luxe en el Centre d’Esports Sabadell

Álex Gualda s’ha convertit en l’actor secundari més decisiu de les últimes jornades en el Centre d’Esports entre gols i assistències. Amb poc més de 640 minuts disputats fins ara, el migcampista basc ha tingut una incidència destacada en els resultats del Sabadell. Ja suma tres gols, tots decisius, i dues assistències que també han valgut punts, l’última a l’Stadium Gal d’Irun que va permetre a Cristian Herrera aconseguir el 0-1.

Amb aquestes estadístiques, es podria pensar en el clàssic jugador revulsiu. El mateix Álex Gualda ho desmenteix: “mai m’havia passat aquesta circumstància. En els meus anteriors equips mai havia fet aquest paper. De fet, era habitualment titular o un jugador important”. Admet que és una situació nova i a vegades es pregunta què ha de fer més per sortir a l’onze titular. “Personalment, ho penso. Jo el que vull és ser titular i treballo i entreno per això cada dia. Vaig tenir una conversa amb el Miki i em va confirmar que estava treballant de manera molt professional. Només em queda continuar així i esperar que arribi la meva oportunitat com a titular”.

Els números són eloqüents: tres gols i dues assistències. Es va estrenar com a golejador a la Nova Creu Alta davant el Calahorra (1-0) i després va marcar a l’Estadi Balear (0-1) i el golàs a Urritxe (2-2) en els últims instants per sumar punts d’or. “Estic content de la meva aportació quan surto des de la banqueta. La meva obligació és donar el màxim possible i jo surto amb aquesta mentalitat”, explica. D’altra banda, ha reconegut que quan marca pensa en la seva parella i la família en la seva dedicatòria, però també en la prima que té en la clàusula del seu conctracte per gols.

Murcia … i Bilbao

Amb Miki Lladó encara mai ha estat titular. De fet, l’última titularitat va ser en el famós R. Murcia-Sabadell a la Nueva Condomina Enrique Roca quan Gabri Garcia va fer aquella revolució amb 10 novetats a l’equip. Les baixes de David Astals i Moha li podrien obrir les portes de nou contra l’equip murcià diumenge (19 h) a la Nova Creu Alta. Gualda prefereix reflexionar de manera col·lectiva: “el més important és guanyar i fer-nos forts a casa. El Murcia té una de les millors plantilles del grup, però hem de donar un pas endavant”.

Això sí, en el calendari té marcat en vermell el dissabte 18. El Sabadell s’enfronta a l’Athletic Club B a Lezama. “Jugar a Bilbao, amb la teva gent i família, serà molt especial”. També hi serà, per cert, la seva cuadrilla que ja va ser protagonista a Amorebieta.