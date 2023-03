Sabadell ajuda econòmicament les víctimes dels terratrèmols de Turquia i Síria

La ciutat de Sabadell col·laborarà econòmicament amb Turquia i Síria per ajudar les víctimes dels terratrèmols del passat mes de febrer. Segons l’últim recompte oficial, el nombre de víctimes mortals supera les 50.000 persones. No obstant això, el Col·legi de Metges de Turquia acusa el govern d’ocultar dades i assegura que el nombre de morts supera les 60.000. Per la seva banda, el ministre d’Interior turc, Suleyman Soylu, nega les acusacions i assegura que la xifra real és la mateixa que l’oficial. “Qualsevol nombre de què disposem la compartirem”, assegura.

Per ajudar a donar resposta humanitària a les víctimes de la catàstrofe, el ple municipal d’aquest mes de març ha aprovat atorgar una subvenció directa, de caràcter extraordinari, a favor del Comitè Català per als Refugiats, per un import total de 8.000 euros. L’aportació sabadellenca anirà destinada al projecte ‘Emergència Terratrèmols Turquia i Síria’ que es desenvoluparà al llarg d’aquest any.

Turquia i Síria van patir dos terratrèmols simultanis el 6 de febrer, el primer de 7,8 graus de magnitud i, el segon, de 7,5. L’epicentre de la catàstrofe es va situar a la ciutat turca de Kahramanmaras, al sud-est del país. En els següents dies s’han produït diverses rèpliques de menor intensitat. El darrer va ser el passat dilluns 27 de febrer, i va deixar almenys un mort i 69 ferits.