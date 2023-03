Sergi Garcia, operat d’apendicitis, nova baixa en el Sabadell

Sense sort. El sabadellenc Sergi Garcia se suma al capítol de baixes arlequinades pel pròxim partit davant el Real Murcia -David Astals i Moha Keita per sanció- després de ser operat d’apendicitis a les últimes hores, segons ha informat el club en un comunicat.

Un nou contratemps pel davanter sabadellenc, qui va arribar, cedit per l’Albacete, com un dels fitxatges més mediàtics i no ha aconseguit, per diverses raons, consolidar-se en l’onze arlequinat. El seu prometedor debut, amb golàs decisiu contra el Cornellà, es va anar diluint amb les constants suplències i una tensa relació amb el tècnic Gabri Garcia, qui demanava més sacrifici defensiu al jugador. Fins i tot en algunes rodes de premsa va fer una al·lusió directa. El segon gol de Sergi Garcia contra l’Eldense només va servir per maquillar una clara derrota (1-3).

Lesió muscular

La situació entre el davanter i Gabri semblava no tenir solució, però la destitució del tècnic va obrir un nou escenari. De fet, Miki Lladó li va concedir la titularitat en els seus dos primers partits davant Athletic Club B i At. Balears. En el tercer, contra l’Alcoyano, va començar a la banqueta, sortint en el minut 37 per la lesió d’Ismael Athuman. Un trencament muscular al semimembranós dret va frenar aquesta evolució positiva i ja no ha tornat a jugar des de la vintena jornada. Ja recuperat, als dos últims partits ha estat convocat sense participar. Ara arriba aquesta intervenció d’urgència que li farà perdre’s unes jornades més. De moment, Sergi Garcia ha participat en 15 partits, només 2 com a titular.

D’altra banda, Miki Lladó continua pendent de l’evolució d’Adán Gurdiel i Juanmi Carrión, qui continua amb problemes per la ferida produïda sobre del genoll. El carril dret és la principal preocupació del tècnic, que ha utilitzat Guillem Molina i David Astals últimament.