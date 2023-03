El programa ‘Amb un clic’ s’estrena a Sabadell per reduir la bretxa digital

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA, ha dissenyat Amb un clic, un programa social d’iniciació a l’entorn digital dirigit a diversos col·lectius amb l’objectiu d’ajudar-los a disminuir la bretxa digital.

Les primeres sessions aniran dirigides al col·lectiu de dones gitanes usuàries de l’Espai de Dones de l’Ajuntament de Sabadell, durant el mes de març a la Biblioteca Nord de Sabadell. L’Espai de Dones de l’Ajuntament de Sabadell és un espai relacional per dones que permet desenvolupar accions formatives i físiques, empoderar i potenciar la seva autoestima amb xerrades participatives enfocades a millorar el treball personal, social i laboral. És un punt de trobada per treballar transversalment i facilitar eines per conciliar la vida familiar amb el dia a dia.

El programa de formació s’adapta a les necessitats de cada col·lectiu i se centra en l’ús de mitjans digitals per relacionar-se amb la societat o fer qualsevol tipus de gestió telemàtica, concretament les que han de fer de manera recurrent.

El contingut del programa de formació ha estat elaborat per una educadora social experta en TIC, membre del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, entitat que ha col·laborat en el desenvolupament del projecte.

El programa explora els elements bàsics del correu electrònic, dels “núvols”, de la gestió dels passwords, etc. També fa una introducció de quins organismes públics hi ha i quins tràmits es gestionen a través d’ells (ingrés mínim vital, vida laboral, declaració de la renda, cens, certificat prestació, renovació DNI…), com s’obtenen els certificats digitals i com es pot accedir a La Meva Salut, entre altres coses.

Finalitza amb una reflexió sobre els aspectes de seguretat que cal tenir en compte quan ens movem per la xarxa, els fraus, les fake news, així com els riscos que suposa l’accés a les pantalles tant en infants com en adolescents.

Amb un clic és un projecte de territori, neix de la col·laboració amb entitats socials i institucions que tenen identificats els col·lectius que poden necessitar la formació. Qualsevol entitat del tercer sector, així com Ajuntaments o corporacions locals que estiguin interessats en acollir aquest programa poden adreçar-se a la Fundació Antigues Caixes Catalanes i sol·licitar entrar en el programa de sessions previstes al 2023.

Sobre Carlota Dueso Serrahima

Carlota Dueso Serrahima és graduada en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya i llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment treballa a l’entitat del tercer sector Casal dels Infants, on està involucrada en la línia d’inclusió social digital.

Compta amb experiència en docència a l’educació no formal, la creació de continguts pedagògics i amb una llarga trajectòria en l’aproximació de les tecnologies digitals a població en situació de vulnerabilitat.

Carlota Dueso ha estat l’encarregada de desenvolupar els continguts del programa Amb un clic, i impartirà les primeres sessions per a l’Espai de Dones de Sabadell. És membre de Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, CEESC, que agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a Catalunya, i promou el reconeixement social i professional de l’educació social.