Dues setmanes després del ciberatac patit, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha pogut recuperar de forma progressiva el sistema informàtic, afectat des del divendres 24 de febrer. Així, la major part del personal ja ha treballat aquests dies com ho fa habitualment des de la seu comarcal i un cop feta una engegada individualitzada de tots els equips, podent recuperar la informació gràcies a la recuperació d’una còpia de seguretat.

Tot i les afectacions, l’entitat comarcal ha comunicat que en cap moment s’han deixat de prestar els serveis essencials i s’ha pogut garantir l’atenció ciutadana. També s’ha mantingut l’activitat ordinària del Consell i el personal ha continuat treballant des de casa.

El Ple del Consell Comarcal previst pel 16 de març s’ha traslladat al 29 de març –d’acord amb la Junta de Portaveus- per tal de garantir la tramitació dels expedients, un cop recuperat el funcionament del Gestor d’Expedients de l’entitat.

Treball amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Des del dia 24 de febrer el Consell Comarcal del Vallès Occidental, tutelat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha estat immers en la restauració i recuperació dels suports i els sistemes informàtics, per tal de poder tornar al més aviat possible a la normalitat d’aquesta entitat pública.

Aquest ha estat un procés minuciós amb el qual s’ha hagut d’actuar de manera ordenada respectant escrupolosament els terminis per a les intervencions necessàries, ja sigui per a la recuperació de les dades intervingudes, com per a la nova implementació dels sistemes. En tot moment s’han seguit les recomanacions de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.