El Teatre de Barri culminarà la temporada 2023 amb una mostra

La iniciativa Teatre de Barri (TdB) continua endavant i aquest any 2023 els tallers conclouran en una mostra que aplegarà les experiències de teatre amateur a finals d’any. La voluntat és que la mostra es pugui representar a diferents equipaments cívics de la ciutat i culminar en la realització d’una jornada final conjunta.

Ja ha començat la nova edició dels tallers a sis barris: Can Deu, Can Llong, Can Puiggener, la Creu de Barberà, Poblenou i Sant Oleguer. A finals d’any cada grup de teatre farà representacions en tots els centres cívics que participen en el projecte, en format de gira per la ciutat.

Està previst que el punt final sigui una representació coral de tots els grups en un dels teatres de Sabadell. L’objectiu final del projecte TdB és consolidar diferents companyies amateurs estables a tots els barris de Sabadell, alhora que fomenta la creació cultural arreu de la ciutat.

Un dels responsables de la formació dels tallers, Jaume García, en destaca “la força de creació de xarxes i relacions entre participants”, ja que “l’art i la cultura són eines reivindicatives i constructives de societat” i “gràcies a aquests tallers la gent supera dificultats i s’enriqueix personalment, alhora que es creen xarxes de comunicació en el barri”. El programa Teatre de barris es va iniciar l’any 2022 amb una primera edició a dos barris de la ciutat: Can Deu i Can Llong.

El taller “Posada en Escena” consta de tretze sessions i està ideat per ser un tastet de les tècniques interpretatives bàsiques per treballar un text i un personatge. Aquest taller és una introducció al món escènic a partir d’una experiència vivencial lúdica i senzilla. Es va posar en marxa als centres cívics de Can Puiggener, la Creu de Barberà, Poblenou i Sant Oleguer.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de les associacions veïnals. Per la seva banda, els tallers d’”Iniciació al teatre” han continuïtat aquesta temporada a sis barris: Can Deu, Can Llong, Can Puiggener, la Creu de Barberà, Poblenou i Sant Oleguer, on els i els participants segueixen amb l’aprenentatge com a actrius i actors. I en aquesta nova edició s’ha posat en marxa el taller “Fem companyia”, adreçat a alumnat que ja té habilitats en el teatre i que pot anar consolidant companyies de teatre amateur. Tots els tallers són gratuïts.

SBD ON

El programa TdB s’emmarca dins del projecte SBD ON que ve néixer per donar suport a les iniciatives comunitàries interculturals que sorgeixen als barris i que s’expressen a través de la cultura. En aquest punt, resulta cabdal la participació de la ciutadania com a creadora de contingut, apostant per projectes propis tant del col·lectiu jove com aquells sorgits de les entitats. Alhora, es busca també descentralitzar la programació cultural i portar-la als equipaments de proximitat iniciant una programa estable als barris de la ciutat.

En el marc de l’SBD ON, a banda de la programació estable de teatre TdB i d’accions de cultura urbana que es van desenvolupant als diversos barris també s’ha obert una convocatòria de subvencions per entitats. Recentment s’ha tancat el termini de presentació de sol·licituds i en total s’hi han presentat 17 projectes d’entitats diverses que promouen la cultura urbana i de proximitat als barris de la ciutat. Des de l’Ajuntament es vol donar suport i fer difusió dels projectes de les entitats de la ciutat, a les iniciatives liderades o adreçades a joves i apropar, alhora, la cultura a tots els carrers i places.

Marta Morell, tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar animal i Participació, apunta: “Ens interessa donar visibilitat a tot el què s’està fent als barris i a finals d’any, com a tancament, podrem veure el resultat de tot el projecte comunitari. Apostem per fomentar una cultura de proximitat, amb persones empoderades dintre dels seus barris”.