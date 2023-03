El Cercle Sabadellès 1856, club d’excel·lència per la FCT

El Cercle Sabadellès 1856 tornarà a ser reconegut per la Federació Catalana de Tennis (FCT), com a club d’excel·lència. Aquest segell de qualitat el reben els clubs que compten amb tota l’escola de tennis amb llicència federativa –en el cas de l’entitat sabadellenca, un total de 219 esportistes federats–, amb un torneig social sènior federat i amb tot l’equip tècnic amb la formació i llicència corresponent així com el registre al Registre Oficial d’Esportistes de Catalunya (ROPEC).

Aquesta distinció aportarà avantatges, tant per als esportistes com per a l’entitat sabadellenca: “És un honor per al Cercle Sabadellès 1856 formar part d’aquest grup”, apunten fonts del club sabadellenc.

Ascens de categoria

Recentment, el segon equip absolut de pàdel del Cercle Sabadellès 1856 va aconseguir l’ascens a 2 categoria, tot i caure en la final del campionat de Catalunya de 3 categoria, celebrat a les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa a Can Salas.

Els sabadellencs, socis de l’entitat des de ben petits, van tenir diversos match points per aconseguir el campionat, però van acabar claudicant davant el C.T. Lleida per un ajustat 3 a 2. Amb aquest ascens, l’equip encadena quatre ascensos consecutius, des dela 6a categoria fins a la 2a.