Un home va ser detingut aquest dilluns per agredir un agent de la Policia Municipal que li havia immobilitzat el vehicle. Els fets van tenir lloc cap a les 6 de la tarda al carrer de Colòmbia amb el passeig Can Feu de Sabadell quan una unitat policial va identificar un cotxe que circulava per la zona.

El conductor del vehicle no tenia el permís de conduir habilitat a Espanya. Per això, el vehicle va ser immobilitzat. Enmig de l’actuació, l’home, de 34 anys, va agredir un dels agents, pel qual es va procedir a la seva detenció per resistència, desobediència i agressió a agent de l’autoritat. Es van instruir diligències judicials després de la intervenció de dues unitats de Policia Municipal.