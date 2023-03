Raúl Baena se sent preparat “per donar el màxim” al Sabadell

Havia disputat 45 minuts a Elda i els últims cinc a Irun. Contra el Real Múrcia, Raúl Baena, el darrer fitxatge del mercat d’hivern, va tenir l’ocasió de debutar a la Nova Creu Alta com a arlequinat. Van ser en el tram final, quan tocava defensar el punt i evitar riscos. “Tenia moltes ganes de jugar a casa i a més, hi havia un gran ambient. Només ens va faltar un golet per completar la jornada i guanyar el partit”, explica el migcampista.

Si Ortolàá i Cristian Herrera, els altres fitxatges d’aquest mercat hivernal, han adquirit ràpidament un gran protagonisme a l’onze, el cas de Raúl Baena és diferent perquè com ell mateix reconeix, “venia d’entrenar en solitari, sense la dinàmica de grup, i no tens l’espurna de competir necessària. De totes maneres, en cada entrenament m’he trobat millor i ara mateix estic molt bé, capacitat per donar el màxim al terreny de joc i aportar el meu granet de sorra. La decisió, com passa sempre, correspon a l’entrenador”.

En l’àmbit col·lectiu, com el futbolista més veterà del vestidor, també pot oferir un plus en situacions complicades, quan cada partit és gairebé una final per evitar la zona perillosa. “La plantilla és molt jove i des de la meva experiència, puc donar algun consell o parlar amb algun company, tot en bé del Sabadell. No tinc cap problema en aquest sentit i ho faig encantat. El que vull és ser útil al club”.

Només Athletic B

El Sabadell afronta en només quatre dies dos compromisos molt importants: dissabte contra el cuer a Lezama i dimecres vinent, els 43 minuts pendents davant la UD Logroñés amb l’1-0 en el marcador. “Completar el ‘7 de 9′? Seria fantàstic i ens donaria un gran impuls, però considero que només podem pensar en el dia a dia i ara ens hem de centrar exclusivament en el partit contra l’Athletic B. Ells no es troben en una bona dinàmica de resultats, però no podem sortir relaxats ni confiats perquè hi ha molta igualtat. Els equips filials tenen jugadors joves amb talent i voldran agradar o destacar. Són tres punts molt importants i caldrà sortir al cent per cent. Després ja pensarem en el següent”.

Raúl Baena també està convençut que la clau per allunyar-se de la zona de descens és “mantenir l’actual solidesa com a bloc. Quan et trobes en una situació difícil, és fonamental la seguretat defensiva. A partir d’aquí, l’equip continuarà creixent en atac i oferirà un millor rendiment, n’estic segur”.

Bus a Bilbao i preus populars

El Sabadell no estarà sol a Lezama aquest dissabte (17 h). El bus organitzat per les penyes i el club ja ha cobert una quarantena de places. Sortirà el mateix dissabte a les 7 del matí i tornarà després del partit. S’hi poden sumar més aficionats que puguin afrontar el desplaçament en vehicles particulars. L’entrada costarà 10 euros.

D’altra banda, el club també ha establert preus molt populars per afavorir un bon ambient el dimecres vinent en la represa del Sabadell-UD Logroñés (43 minuts pendents, amb 1-0 al marcador) a partir de les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta. L’entrada de Lateral, Gol Nord i Grada Lino costarà 2 euros i la tribuna, 5. Els que conservin l’entrada del partit tindran accés gratuït.