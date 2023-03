Natura, desobediència i terror, a les exposicions de l’Acadèmia de Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts ens submergeix en tres mons diferents, a partir de les exposicions que va inaugurar dimecres al vespre a les seves sales.

1 – ‘Escorça, la pell dels arbres’

Especialment a través de la pintura, però també de la fotografia i l’experimentació plàstica, la sabadellenca Càndida Bracons reflexiona sobre la comunicació amb el bosc i la naturalesa, “un acte íntim”. La mostra Escorça, la pell dels arbres impressiona el visitant amb “textures i ferides” i “formes i colors” de troncs. “Cada arbre és un univers que canvia en el temps, un crit d’alerta que ens invita a detenir-nos i contemplar, escoltar, mirar i respirar, meditar, i potser sanar en el retorn a la natura”, exposa.

Artista reputada que ha exposat per Europa i Llatinoamèrica, Bracons s’ha inspirat amb les seves passejades pel bosc dels darrers tres anys.

2 – ‘Obedecer mal’

A la Sala II, Alexandra García Pascual, artista premiada al certamen Art Emergent 2021, inspira l’exposició en una reflexió de Frédérich Gros: “Obeir, sí, perquè ho imposa la situació objectiva, però sempre procurant que l’execució de l’ordre sigui el menys objectiva possible, com més tard millor, tan defectuosa com sigui possible, en el límit del sabotatge. No es tracta de desobeir activament, sinó d’obeir el pitjor possible”.

La jove artista il·lustra la idea amb un exercici propi de les escoles o els passatemps de revista: aquells dibuixos pautats en què si traces línies rectes unint números, tens el resultat final. Però García Pascual obeeix només alguns dels números i completa el dibuix a la seva manera. Obeeix, sí, però parcialment i deixant pas a la llibertat. “És un acte de reflexió. He de seguir el camí o no? I per què?”, comenta.

Completen l’exposició una bombeta pintada de negre i una sèrie de recipients de pasta de dents, en què la marca se substitueix pel mot ’obediència’. Una imatge que evoca “l’obediència cega sistemàtica com a producte de consum”.

3 – L’estètica del terror

Una trentena de treballs d’alumnes de l’Escola Joso Còmics de Sabadell folren la sala. Cada estudiant, a la seva manera, ha reflexionat sobre què suposa per ells el terror. Ho han mostrat amb il·lustracions gràfiques o aquarel·les, entre altres tècniques.