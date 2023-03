Carles Campuzano (Drets Socials): “La residència pública de Sabadell estarà llesta el 2026”

“La construcció de la residència pública de Sabadell està garantida”, ha assegurat el conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano. El conseller s’ha reunit amb l’alcaldessa, Marta Farrés, per a saldar els comptes pendents i exposar noves necessitats que té Sabadell. Si tot va bé, l’equipament estaria enllestit el març del 2026. “Volíem assegurar que el compromís estava en marxa, celebrem que aquesta residència tiri endavant”, ha dit Farrés.

Si tot va bé, l’equipament estaria enllestit el març del 2026. Els fons europeus Next Generation permetran construir tres residències públiques a Catalunya, i una d’elles és la Sabadell. “Fa quinze anys que no construïm noves residències, i és important que una s’ubiqui a la cinquena ciutat de Catalunya”, ha exposat Campuzano. Mentrestant, el conseller sosté que aquest any se subvencionaran noves places residencials i d’atenció diürna per a gent gran i persones amb discapacitat a la ciutat.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha posat sobre la taula la construcció i gestió de la residència pública, però també altres necessitats que té la ciutat: l’emergència social i les necessitats del tercer sector. El conseller ha reconegut que “falten serveis especialitzats en la discapacitat” i assegura que properament es plantejaran “propostes de col·laboració concretes” amb les entitats del tercer sector de Sabadell.

Les obres, el 2024

Les obres per a la residència pública de Sabadell estan previstes per a l’any 2024, com va avançar el Diari fa uns dies. El projecte encara no està redactat, però ja estan obertes les convocatòries i s’adjudicarà el mes d’abril, segons van assegurar fonts de la Generalitat de Catalunya al Diari. I la realització de les obres s’assignarà a l’empresa guanyadora del concurs el juny del 2024. La construcció, doncs, s’iniciarà el 2025 i es posarà en marxa la primavera del 2026. Així, es retardarà un any.

Aquest equipament és una demanda històrica de Sabadell. A Sabadell hi ha un total de 27 residències per a la gent gran que sumen 1.428 places –privades i concertades–, segons les últimes dades de l’Ajuntament de Sabadell. A Catalunya hi ha 60.954 places residencials – 10.319 d’elles públiques i 13.779 concertades –, segons l’Idescat. Sabadell, fins al 2025, és l’única gran ciutat que no disposa de cap plaça pública, mentre que a la nostra comarca n’hi ha 520 places totalment subvencionades i 914 mixtes. Amb la construcció de l’equipament, Sabadell inauguraria les primeres 90 places totalment públiques.