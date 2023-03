La sèrie de TV3 ‘Bojos per Molière’ homenatja l’escola Sant Nicolau

La sèrie de TV3 Bojos per Molière va homenatjar l’escola Sant Nicolau en el seu darrer capítol de la primera temporada. El creador i guionista de la producció, el sabadellenc Héctor Lozano, qui va estudiar en aquest centre educatiu, mostra de ben a prop en una de les escenes el diploma que encara reben els alumnes que es graduen a batxillerat.

Al diploma que Lozano va rebre quan es va graduar al Sant Nicolau, i que dilluns Tv3 va mostrar en primer pla, hi llueixen versos de Josep Maria de Segarra: “Un camí! / Quina cosa més curta de dir! / Quina cosa més llarga de seguir!”, a més del nom de l’escola.

El Sant Nicolau ha rebut amb il·lusió que Lozano, que també és el creador de Merlí i de Las invisibles, plasmi el nom del centre i les inspiradores paraules del poeta. “Per a nosaltres és tot un orgull veure com continuem sent referents per al nostre alumnat, encara que passin dècades del seu pas pel nostre centre”.

No és l’única referència sabadellenca que el guionista ha plasmat a la sèrie, que compta amb dos actors de la ciutat com Marc Balaguer i Elisabet Casanovas. El protagonista viu al Centre i en una de les escenes va a veure Titànic al desaparegut cinema Euterpe, tal com es pot llegir a les crispetes que es cruspeix. En una altra ocasió, la seva mare fa referència a la Via Massagué.