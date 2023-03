A peu de carrer: com valoreu el servei dels FGC?

A l’interior de les ciutats del futur, els cotxes seran més l’excepció que la norma. La mobilitat està en procés de metamorfosi i obligarà les ciutats a canviar la seva fisonomia. Les opcions sostenibles són variades: Sabadell té més d’un centenar de quilòmetres de carrils bici, cinc estacions d’FGC, tres de Rodalies i 16 línies d’autobús urbà i 17 línies interurbanes. Què n’opinen els usuaris, del servei dels FGC?

Carles Rodríguez. Jubilat. 66 anys

“El millor és la freqüència que hi ha i tenir l’estació a prop de casa. Ara bé, si puntualment aprofites per anar Barcelona, com que para a totes les estacions, trigues més que abans”.

Francisco Asenjo. Treballador. 28 anys

“M’agrada tenir-los a prop de casa i que els trens passin amb regularitat. Trobo a faltar seguretat i control a l’hora d’entrar i sortir de l’estació: a vegades no s’obre la barrera, per exemple”.

Èrica Gutiérrez. Estudiant. 19 anys

“Són superpuntuals i els trens passen molt sovint. Abans era horrorós trobar seient perquè ningú podia seure, sempre estava ple. Amb les noves freqüències puc seure i hi ha lloc de sobres”.

Xavier Quero. Treballador. 39 anys.

“És còmode i eficient, però ara han variat massa els horaris. Tenim un compte enrere continu que permet que el tren es retardi i tu no ho saps, preferiria horaris més establerts”.

Juan Antonio Cobos Expósito. Treballador. 29 anys

“Els FGC han apostat per Sabadell, hi ha cinc estacions. I el fet de tenir-la a prop de casa, fa que sigui més còmode apostar-hi. Què milloraria? Més freqüències durant la nit i un accés ràpid a través d’un QR en el mòbil per als usuaris habituals”.