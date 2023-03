Denúncia un veí per sorolls i llançament d’animals morts: “Em fa la vida impossible”

El malson de la Paula va començar als voltants de l’abril passat. Segons aquesta veïna, que habita en uns baixos del carrer Santiga (barri de Covadonga), l’arribada d’un nou habitant a l’edifici li va canviar la vida, “a pitjor”. Els fets es van iniciar amb l’arribada de l’home a l’immoble superior d’on habita Paula. “Des del principi va arribar amb aires de superioritat, creient-se l’amo de tot”, explica.

Instal·lació ilegal

La convivència no va començar de la millor forma i encara va deteriorar més quan, un bon dia i sense preguntar el seu veí va instal·lar dos ventiladors a la façana de l’edifici. Un exterior i un interior que dona al patí de Paula. “Ell no té ni va sol·licitar cap mena de permís per tenir-los. El de fora és perillós, està mal col·locat i pot caure. El de dins genera moltes molèsties i brutícia”.

Davant aquesta situació i, en veure que establir un diàleg “era impossible”, Paula va decidir interposar una queixa al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. Tràmit que va ser acceptat i en el qual se li donava la raó. No obstant això, la situació no va millorar.

“Suposo que va rebre la notificació, però no només no en va fer cas sinó que a més a més va començar a insultar-me i assetjar-me”, afirma amb preocupació Paula. Una de les amenaces de l’home, Ara veuràs, et llençaré de tot al teu pati”, es van fer realitat. I és que un bon dia, Paula va començar a trobar restes d’orina i animals morts. Uns fets que s’han anat repetint des d’aquest últim estiu.

Por i angoixa

Com a resposta Paula va decidir denunciar la seva situació. Però les respostes no arriben. “Des de l’estiu que espero solucions, però aquí no m’ajuda ningú, em sento desprotegida per l’administració”, assegura. Per ella la convivència s’ha tornat insostenible i fa que visqui amb por: “No estic tranquil·la, he de sortir per una altra porta per evitar-lo i visc amb el neguit constant pel que em pugui fer”. El que més tem és que la cosa pugui anar a més: “Tot va començar amb la notificació, així que no vull ni pensar com pot reaccionar quan rebi la denúncia”, afirma amb preocupació.

A hores d’ara l’últim recurs de Paula es troba al síndic de greuges. “Espero que m’ho puguin solucionar, perquè així no es pot viure i necessito urgentment que algú m’escolti”, conclou.