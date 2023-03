La temporada d’al·lèrgia al pol·len arribarà més tard, però amb més força

La coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) i professora i investigadora de la UAB, Jordina Belmonte, recomana a les persones al·lèrgiques que mantinguin la mascareta a l’exterior aquesta primavera per minimitzar l’impacte de la malaltia. Tot i que no es preveu una temporada d’al·lèrgies especialment agressiva, Belmonte recorda que la mascareta “protegeix” de tot allò que pugui arribar a nas i boca, que és on impacten els al·lèrgens. Actualment es calcula que hi ha a Catalunya 2,5 milions de persones al·lèrgiques i que la xifra es duplicarà l’any 2050, sobretot per l’impacte de la contaminació, ja que “altera” el pol·len i el fa més “agressiu”, segons la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC).

Pel que fa a les pol·linitzacions que habitualment anuncien l’arribada de la primavera, com pot ser el plàtan d’ombra i la parietària, Belmonte ha explicat que s’han endarrerit a conseqüència de les baixes temperatures de les últimes setmanes. Segons la XAC, entre aquesta setmana i la darrera setmana de març començaran a alliberar-se en quantitats “notables”.

Quant a les previsions, la XAC espera que la pol·linització del xiprer s’estengui fins a l’abril i que les pol·linitzacions primaverals, com són les del pollancre o el plàtan, comencin amb retard i amb força, però que tinguin una durada més curta de l’habitual.

L’entitat ha constatat que les previsions de pol·linitzacions només podrien disminuir en cas que es produeixin forts episodis de pluja pròximament, un fet que arrossegaria el pol·len a terra.

Per a les persones que pateixen al·lèrgies respiratòries, la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) recomana portar mascareta durant la temporada de pol·linitzacions.