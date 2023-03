Sant Cugat, Capital de la Sardana 2023

Sant Cugat del Vallès ja és Capital de la Sardana 2023, després de la proclamació oficial celebrada dissabte al Teatre-Auditori. El municipi, que agafa el relleu a Balaguer, ha programat una quarantena d’actes de trobada i difusió d’aquesta dansa. El consistori, l’Entitat Sardanista de Sant Cugat i la Confederació Sardanista de Catalunya volen que la capitalitat acosti aquest ball a tota la ciutadania i especialment al jovent. “Si el català és la nostra llengua, la sardana és la nostra dansa”, ha resumit Xavier Tresserras, president de la Confederació. La capitalitat té per lema ‘Balles?’ i s’ha proclamat amb l’estrena d’una sardana creada per l’ocasió per la compositora Anna Abad que ha interpretat la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Tresserras, ha considerat que la capitalitat és alguna cosa més que “un seguit d’actes culturals“. “És un punt de partida per al sardanisme de formar part per sempre de la vida cultural de la població i un llegat per a futures generacions”, ha subratllat. “El país com a símbol té la llengua i s’ha de cuidar enormement, però la sardana també és un símbol de país, potser tan important com la llegua perquè és l’expressió de la música, i també s’ha de cuidar de la mateixa manera”, ha reflexionat en veu alta tot fent una crida a fer “militància” de la sardana i a assistir a tots els actes programats a Sant Cugat.

En el mateix sentit s’ha expressat l’alcaldessa, Mireia Ingla, que ha subratllat que, tot i que la ciutat “mira cap al futur”, també té molt clar que “ha de preservar i enfortir les nostres tradicions perquè formen part de la nostra identitat com a municipi”. Ingla ha apuntat que la capitalitat servirà perquè Sant Cugat posi de manifest “l’estima per aquesta dansa i com ens identifiquem amb els valors que representa”.

Per la seva banda, Elvira Anglès, presidenta Entitat Sardanista de Sant Cugat, ha explicat que aquest any volen que “fins i tot les pedres notin les sardanes i que no hi hagi cap en, jove ni adult que no sàpiga què són les sardanes”.

Premis Capital de la Sardana 2023

Amb motiu de la proclamació de la capitalitat, s’han donat a conèixer els guardonats amb els Premis Capital de la Sardana. Són uns reconeixements a les persones, entitats i institucions “que han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la dansa tradicional”. Els premis es lliuraran el 16 de desembre, en una cerimònia al Teatre-Auditori.

El promotor cultural i estudiós de la sardana ha estat guardonat amb la medalla al Mèrit Sardanista. La medalla al Mèrit Musucal ha estat per Martí Camós i Segura i la medalla al Mèrit de la Dansa ha estat per Tomàs Manyosa i Ribatallada. Pel que fa als Premis a la Dedicació s’han atorgat a Maria Antònia Fernàndez i López i Montserrat Mauné i Roca.

Cercavila fins a l’ajuntament

Després de l’acte oficial de proclamació de Sant Cugat com a capital de la Sardana, una cercavila a càrrec de les entitats de cultura popular i tradicional del municipi ha anat des del Teatre Auditori a l’ajuntament, on s’ha descobert la placa commemorativa que reconeix la capitalitat.

Les activitats continuaran aquesta tarda, amb una ballada a la plaça de Victòria dels Àngels, davant del Teatre-Auditori, amb la música de la Cobla Jovenívola de Sabadell. Un dels plats forts de la jornada serà l’estrena de ‘Coblism 2’ al Teatre-Auditori. Es tracta d’un espectacle que posarà sobre l’escenari el discjòquei Ralph Dumas, la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i la CobosMika Company. Música catalana tradicional i música electrònica, de la mà en una proposta que actualitza la cobla.