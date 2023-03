L’acusació popular exercida per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC) ha presentat l’escrit d’acusació de la peça 31 del cas Mercuri, centrada en irregularitats en la contractació de persones afins al PSC en diversos organismes comarcals. Així, la plataforma demana 8 anys de presó per a l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos per col·locar persones de l’entorn del PSC al Consorci de Residus del Vallès Occidental i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En l’escrit d’acusació de la peça 31, també demanen 5 anys de presó per al seu germà Paco, mentre que per al gerent del Consorci, Paco Fernández, demana 12 anys d’inhabilitació especial. La plataforma s’alinea amb la fiscalia pel que fa a les penes pels delictes de tràfic d’influències, falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics. Els presumptes fetes delictius haurien passat fins a mitjans de l’any 2012.

La petició de penes

Per a Manuel Bustos, com a alcalde de Sabadell, demanen 3 anys de presó, 7 anys d’inhabilitació especial i una multa de 200.000 euros pel delicte continuat de tràfic d’influències. A més, reclamen 5 anys de presó, 5 anys d’inhabilitació especial i una multa de 5.500 euros pels delictes de falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics.

Pel que fa a Paco Bustos -regidor de l’Ajuntament primer secretari de la Federació del Vallès Occidental Sud del PSC i conseller del CC del Vallès Occidental en el moment dels fets-, demanen 5 anys de presó, 5 anys d’inhabilitació especial i una multa de 5.500 euros, pels delictes de falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics.

Finalment, per a Paco Fernández -militant del PSC i Gerent del Consorci de Residus del Vallès Occidental en el moment dels fets- demanen 12 anys d’inhabilitació especial per un delicte continuat de prevaricació administrativa.

Les intervencions de Bustos

A través del telèfon punxat de Bustos, s’haurien obtingut detalls de moviments que s’haurien fet per afavorir persones del seu entorn, que haurien passat a tenir càrrecs i desenvolupar funcions en institucions on els socialistes tocaven poder. Els fets van quedar recollits en una peça separada del cas Mercuri, que estarà enllestida per encarar la fase de judici un cop acusacions i defenses hagin entregat els seus escrits.

Entre els beneficiats hi hauria, segons detalla la plataforma, persones de l’entorn socialista com Marta Solé Costa o Anna Carrasco Serrano, totes dues col·locades al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. En el cas de Carrasco, va ser també regidora a l’Ajuntament de Sabadell. També s’hauria beneficiat Carmen Sendrós, en aquest cas amb un càrrec a l’AMB.

La plataforma confia que l’Audiència Provincial de Barcelona fixi pròximament l’obertura del judici oral contra els acusats i poder esclarir els fets i que assumeixin les corresponents penes pels presumptes delictes comesos contra de l’interès públic.