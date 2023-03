Professionals de Física de la UAB critiquen la gestió del cas del catedràtic condemnat

Molts docents i personal administratiu de serveis (PAS) de la Facultat de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han signat un comunicat en què s’ha retret una “manca de reacció amb celeritat” de la universitat amb el cas del catedràtic condemnat per assetjament sexual.

En l’escrit han volgut traslladar una “queixa per la gestió feta” i han expressat un “total rebuig als actes inadmissibles”, dels quals no han “informat fins a la publicació” a la premsa. En aquesta línia, han indicat la seva solidaritat amb les protestes de l’alumnat i que “comparteixen la indignació” perquè no se l’hagués aïllat abans.

Han advertit que “no tolerarem cap forma de discriminació o assetjament laboral, sexual o de cap altra índole entre la nostra comunitat” i han recalcat que la seva voluntat és “refer els ponts de confiança i respecte mutu que es puguin haver trencat”. Per això, han exigit “mecanismes àgils” a la universitat que “prioritzi la seguretat i la confiança davant d’altres consideracions”.

Tanmateix, en aquest mateix missatge, han entès i donat suport “a la postura adoptada per l’equip deganat i per la representant de polítiques d’igualtat de la facultat” i ha agraït la tasca feta durant anys per generar consciència en aquest àmbit.

Any i mig de presó i nou d’inhabilitació

L’Audiència de Barcelona va ratificar, el passat mes de febrer, la pena d’any i mig de presó, nou d’inhabilitació del catedràtic de Física, a més de la prohibició de comunicar-se i apropar-se a la víctima. En el dictamen es considera provat que va actuar “guiat per l’ànim de satisfer els seus desitjos sexuals i l’atracció que sentia” per l’alumna, a qui va dirigir la seva tesi entre els mesos de setembre de 2016 a 2018.

També apunta que “es va aprofitar de la timidesa de la víctima i de la seva incapacitat de mantenir-se ferma […] a més, de la profunda admiració que sentia per ell en l’àmbit professional-acadèmic”. Aquests fets “allargats en el temps” van provocar en l’estudiant “un estat d’estrés i ansietat” amb símptomes com pèrdua de son, nerviosisme i cansament que va haver de tractar-se durant un any.