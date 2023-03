Les notícies més destacades d’aquest dijous 23 de març a Sabadell

L’actualitat sabadellenca arriba marcada pel debat sobre la mobilitat a la ciutat. Un dels punts de més concentració de trànsit és l’avinguda d’Estrasburg, on els veïns reclamen mesures per reduir la circulació de vehicles.

La Gran Via centra l’atenció per resoldre el problema de la mobilitat viària que hi ha a Sabadell i treure cotxes i camions de la trama urbana. Però també hi ha altres vies que acumulen molt trànsit i els veïns reclamen solucions, com és el cas de l’avinguda d’Estrasburg, que connecta la plaça d’Espanya -allà on acaba la Gran Via- amb la ronda Oest, creuant el barri de Can Llong.

Els prop de cent gats que malvivien al solar de Raimon Casellas estan en plena fase de reubicació: d’un espai insalubre a una zona 100% adaptada per a la seva supervivència. Aquesta nova llar provisional és un solar al barri d’Hostafrancs, a la cruïlla entre els carrers de Moratín i de Parellada. Un antic terreny fins ara en desús que havia estat un dipòsit de cotxes i que ara està en mans de l’Ajuntament.

El Banc Sabadell no tornarà a tenir la seu social a la ciutat, almenys de moment. L’entitat no es planteja revertir la decisió de traslladar-se de Sabadell a Alacant, presa el 2017 en l’auge del Procés. “No és damunt de la taula. No és un tema que s’hagi plantejat ni que tinguem a l’agenda”, ha exposat el president del Banc, Josep Oliu, que no ha indicat què hauria de canviar per facilitar el retorn del Banc: “No sé quines són les condicions [per tornar a Sabadell], però encara no s’han donat”.

“Han destrossat els arbres que s’han plantat al carrer de Concha Espina. Cada vespre, desenes de persones munten un escàndol i no ens deixen dormir”. Uns veïns dels entorns del CAP Sud, al barri de Campoamor, denuncien una situació que els hi sembla “intolerable”.

Ara sí, els tres punts ja són al sac. El Sabadell va confirmar la victòria davant la UD Logroñés en la represa del partit suspès per la pluja i s’allunya de la zona de descens, deixant un rival directe molt tocat. En va tenir prou amb un altre gol de Cristian Herrera en l’única acció ofensiva clara per sentenciar i donar una alegria a l’afició arlequinada.