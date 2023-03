Miki Lladó: “Hem competit de tu a tu, creant ocasions”

Les valoracions del tècnic arlequinat, Miki Lladó, després del partit davant el Barça Atlètic (1-2).

Plantejament atrevit: “Si a casa no hem de sumar els tres punts, que no sigui perquè no ho hem intentat. Hem demostrat a la gent que ens dona suport que ho intentem, que anem a buscar els tres punts”.

Jugada decisiva, amb el 0 a 0 de Pau Víctor: “En aquesta categoria, qui marca primer té més possibilitats. Avui ens ha passat a nosaltres, però estic convençut que en altres partits nosaltres la marcarem. Crec que ens ho hem de mirar per parts: en situacions de reinici del rival, hem anat home a home, i en aquesta primera pilota, de Luismi amb Ricard… doncs no l’hem agafat nosaltres. El plantejament certament arriscat i la culpa és meva, encara que els duels corresponguin al jugador. Avui em quedo amb l’actitud dels jugadors i les ganes, i la mentalitat per estar en el partit”.

Sensació personal: “Hem tingut pocs dies, només un parell, però si en algun no havies de preparar massa cosa, era aquest, perquè hi havia el component emocional. Avui estem fotuts, però hem de continuar endavant”.

El paper de David Astals i Vladys Kopotun: “Pel chino me n’alegro molt. Del dia d’avui és la notícia que més content em posa. Crec que avui ha fet el seu millor partit i és el nostre baluard. El Vladys ja el veieu; un jugador molt, fort, ràpid, que ens pot donar molt”.

Repetir el plantejament a Zubieta?: “Per la fisonomia del rival, podem pressionar la pilota. Si igualem a Zubieta, tindrem molts problemes. A fora la patata calenta la té l’equip de casa, per això puntuem molt. A casa la patata calenta és per a nosaltres. La sensació de Numància i Alcoyano és tènue. Si hem de morir, morim matant. Avui has competit de tu a tu i hem fet ocasions”.

Més de 5.000 aficionats: “Per això hem fet l’1 a 2. Amb un estadi fred, acaba 0 a 3 perquè ells són molt bons i nosaltres no hauríem tingut les cames fresques per marcar. Si continuem així com a club, sumarem els punts suficients per salvar-nos. Avui no podem estar contents perquè hem perdut a casa”.