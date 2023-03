L’acte central del Dia Mundial del Teatre reivindica espais segurs

L’entorn del Mercat Central ha acollit aquest diumenge al matí els actes del Dia Mundial del Teatre. Un acte unitari, en el qual diferents companyies i entitats han representat un conjunt d’actuacions breus. Així doncs, durant la major part de la jornada s’han pogut veure des d’actuacions del Teatre Arlequí, passant per El Ciervo Teatre i el Teatre Sant Vicenç entre altres.

“El teatre és llar”

Un dels moments més esperats, però, ha estat la lectura del manifest. Enguany l’escollida ha estat l’actriu sabadellenca Mariona Ribas, que ha llegit el text escrit per Xavier Quero. Durant el seu parlament, Ribas, ha fet menció del concepte ‘llar’ fent servir l’obra ‘Llarg viatge vers la nit’ d’Eugene O’Neill i la casa de la família Tyron com a teló de fons. Tot per expressar, amb ajuda també d’una cançó de Burt Bacharach i una altra de Jaume Sisa, com el teatre és una llar on aprendre, créixer i formar-se com a persones. “És allà, entre teles i telers. El lloc on neixen i moren totes les nostres històries”, ha expressat Ribas.

Dins el text també hi ha hagut un moment de crítica. “Hi ha històries que no haurien d’existir i no són teatre. Protagonitzades per éssers de carn i ossos, aquells que s’autoproclamen reis del groc”, fent referència als casos d’abusos sexuals dins del teatre. Fets explicats al documental ‘El sostre groc‘, d’Isabel Coixet, i on s’explica els actes comesos pel professor de teatre Antònio Gòmez a l’Aula de teatre de Lleida.

Recuperar el teatre

Un “drama humà” que cal superar per, tot i no oblidar, tornar a fer segur l’espai del teatre. “No permetrem que profanin la llar que ens ha vist créixer i envellir. No tolerarem que aquesta sigui enderrocada per les mans dels que volen un pedaç més gran del pastís”. Com a contrapunt positiu, el final del discurs ha estat un missatge d’optimisme envers aquells qui practiquen teatre i també pels qui es plantegen endinsar-se en aquest món: “Permeteu-nos que us agafem la mà i us acompanyem en aquest camí que recorrerem junts. La vida és només una i l’hem de gaudir fins al darrer vers”.

Per Ribas ser escollida per llegir el manifest ha estat “un gran honor”. A la cita, la sabadellenca ha volgut remarcar el valor de la ciutat com a “ciutat amb llarga tradició de teatre amateur i plena de vocació innata”. El seu petit homenatge al teatre i a Sabadell.