L’extinent Jesús Rodríguez està de baixa i no ha renunciat a l’acta com a regidor

L’extinent d’alcaldessa de Sabadell Jesús Rodríguez es troba de baixa i no ha renunciat a l’acta de regidor, segons ha informat el portaveu del Govern municipal, Pol Gibert. Rodríguez va ser destituït la setmana passada, després que l’alcaldessa, Marta Farrés, li va comunicar que no comptava amb ell per integrar-lo a les llistes electorals del PSC de cara a les eleccions del proper mes de maig. El consistori va anunciar el cessament en un comunicat, en què també es detallava que Farrés havia denunciat Rodríguez per coaccions i amenaces, una denúncia que l’alcaldessa manté. Aquesta situació ha provocat un terratrèmol polític a la ciutat a dos mesos de les eleccions municipals, en què l’oposició ha demanat més dades sobre l’afer.

Gibert ha destacat que ara per ara Rodríguez continua sent regidor sense grup, donat que des del seu cessament ha agafat la baixa. “No tenim cap comunicació seva des de llavors, ha agafat la baixa, i un regidor en situació de baixa no pot assistir al ple municipal”, ha detallat.

De fet, aquest mateix dimarts hi ha un ple extraordinari de tràmit, en què no hi podrà ser present Rodríguez per aquest motiu. Gibert ha valorat la retractació que considera que va el ja exregidor en un comunicat que va emetre la setmana passada, on deia que “es feia enrere de les seves paraules i que feien referència a una revisió del final del mandat”.

“Ho dic en un comentari fet pels seus advocats i assessorat positivament”, ha dit Gibert, tot destacant que mantenir els seus comentaris podien ser constitutius de delicte.